CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Цифровизация Инфраструктура Импортонезависимость
|

VK Tech аттестовал VK Secure Cloud для размещения значимых объектов КИИ

VK Tech получил аттестат соответствия для защищенной облачной платформы VK Secure Cloud, который позволяет размещать в ней значимые объекты критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ) до первой категории значимости. Также платформа подтвердила готовность к размещению государственных информационных систем первого класса защищенности (К1) и информационных систем персональных данных первого уровня защищенности (УЗ1). Об этом CNews сообщили представители VK.

Клиенты VK Tech получают возможность разместить свои информационные системы в готовой безопасной среде и не проводить аттестацию на инфраструктурном уровне самостоятельно. Такой подход позволяет существенно сократить сроки и стоимость ввода систем в промышленную эксплуатацию.

Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее
Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее Импортонезависимость

VK Secure Cloud сочетает гибкость и экономику облачной модели с готовностью к размещению систем высоких классов защищенности. Среди них государственные органы и организации, крупный бизнес, которому нужен аттестованный контур для собственных систем, а также разработчики и операторы государственных информационных систем.

«VK Secure Cloud полностью построен на российском программном обеспечении и оборудовании, а ключевые компоненты платформы мы разрабатываем внутри VK Tech. Это снимает зависимость от релизного цикла сторонних вендоров, поэтому мы можем гарантировать заказчикам долгосрочную поддержку и развитие платформы под их задачи. Расширение аттестата до объектов КИИ первой категории закрывает для субъектов критической инфраструктуры весь спектр регуляторных требований на одной платформе», — сказал директор бизнес-сегмента B2G VK Tech Иван Бурдело.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

Создан ионный квантовый компьютер с рекордно высоким уровнем точности

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»

Французская разведка отказывается от ИИ Palantir ради сохранения суверенитета

«Диасофт» обновил цифровые сервисы ЦИПР-2026 на базе решения Digital Q.Events

Московское метро изгоняет иностранный софт и переходит на отечественный Linux

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще