VK Tech аттестовал VK Secure Cloud для размещения значимых объектов КИИ

VK Tech получил аттестат соответствия для защищенной облачной платформы VK Secure Cloud, который позволяет размещать в ней значимые объекты критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ) до первой категории значимости. Также платформа подтвердила готовность к размещению государственных информационных систем первого класса защищенности (К1) и информационных систем персональных данных первого уровня защищенности (УЗ1). Об этом CNews сообщили представители VK.

Клиенты VK Tech получают возможность разместить свои информационные системы в готовой безопасной среде и не проводить аттестацию на инфраструктурном уровне самостоятельно. Такой подход позволяет существенно сократить сроки и стоимость ввода систем в промышленную эксплуатацию.

VK Secure Cloud сочетает гибкость и экономику облачной модели с готовностью к размещению систем высоких классов защищенности. Среди них государственные органы и организации, крупный бизнес, которому нужен аттестованный контур для собственных систем, а также разработчики и операторы государственных информационных систем.

«VK Secure Cloud полностью построен на российском программном обеспечении и оборудовании, а ключевые компоненты платформы мы разрабатываем внутри VK Tech. Это снимает зависимость от релизного цикла сторонних вендоров, поэтому мы можем гарантировать заказчикам долгосрочную поддержку и развитие платформы под их задачи. Расширение аттестата до объектов КИИ первой категории закрывает для субъектов критической инфраструктуры весь спектр регуляторных требований на одной платформе», — сказал директор бизнес-сегмента B2G VK Tech Иван Бурдело.