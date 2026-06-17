В новых жилых комплексах Астрахани ускорили мобильный интернет МТС

МТС расширила сеть LTE в районах активной жилой застройки Астрахани. В результате строительства новых базовых станций и модернизации телеком-инфраструктуры средняя скорость мобильного интернета в новых микрорайонах города выросла на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Работы затронули сразу несколько районов Астрахани, где продолжается активное строительство жилья и растет число жителей. Улучшения качества связи получили пользователи на улицах Брестской, Звездной, Адмиралтейской, Набережной Приволжского затона, а также в микрорайоне Бабаевского на улицах Энергетической и Жилой. Здесь расположены новые жилые комплексы «Бруклин», «Молодежный», «Рыбацкая», «Гагарин», «Разум на Звездной», «Радужный», «Наследие», «Атмосфера», «Сердце Каспия», ЖК «Адмирал» и ЖК «Бабаевский». Новая телеком-инфраструктура позволила увеличить емкость сети в районах с высокой плотностью современной застройки, где потребление мобильного интернета особенно быстро растет. Сегодня жители новых жилых комплексов активно используют мобильные сервисы для работы, учебы, онлайн-банкинга, видеосвязи и цифровых развлечений, а летом нагрузка на сеть традиционно увеличивается.

«Новые жилые кварталы Астрахани сегодня становятся одними из самых быстрорастущих территорий города. Вместе с жилой инфраструктурой здесь должна развиваться и современная цифровая среда. Мы продолжаем строить новые базовые станции и расширять емкость сети в районах активной застройки, чтобы жители могли комфортно пользоваться мобильным интернетом даже в часы пиковой нагрузки», – отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

Ранее МТС также расширила сеть фиксированного интернета в новых жилых кварталах Астрахани. К началу летнего сезона высокоскоростной домашний интернет и обновленная цифровая инфраструктура стали доступны более чем 2000 астраханских семей в новых микрорайонах города.