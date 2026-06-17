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Сольвычегодский музей-заповедник пополнил парк оборудования для оцифровки

Сольвычегодский историко-художественный музей-заповедник получил планетарный сканер «ЭларСкан» А3-Н, который расширит возможности учреждения по оцифровке документов и музейных предметов. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

Открытый в 1919 г. музей хранит богатое историко-культурное наследие Русского Севера. Основу его коллекции составляют памятники древнерусской иконописи из Благовещенского собора, созданные в конце XVI — начале XVII веков. В собрании также представлены образцы древнерусского лицевого и орнаментального шитья, рукописные и старопечатные книги, коллекции народной одежды и ремесленных изделий, произведения русской и советской живописи и графики, а также нумизматические материалы.

Новый сканер обеспечивает максимальную область сканирования 510×330 мм, что превышает стандартный формат А3. Устройство оснащено 20-мегапиксельной камерой с выходным разрешением 300 точек на дюйм. Регулируемая колыбель позволяет работать с переплетными изданиями и подшитыми делами в V-образном режиме при неполном раскрытии книги, полностью исключая механическое воздействие на оригиналы. Адаптивная светодиодная система подсветки не создает ультрафиолетового и инфракрасного излучения, обеспечивая сохранность материалов при сканировании.

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Элар

«ЭларСкан» А3-Н, как и другие планетарные сканеры линейки «ЭларСкан», включен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, что позволяет учреждениям культуры использовать отечественное оборудование, соответствующее современным требованиям к бережной оцифровке документов и музейных ценностей.

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