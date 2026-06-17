Российский BIM для промышленного инжиниринга: «КНГК-Групп» снизила нагрузку на инженеров и перестала тратить часы на ручные правки

Инжиниринговая компания «КНГК-Групп» внедрила программное решение «nanoCAD BIM Электро». Теперь модели, схемы и документы обновляются автоматически, а инженеры вместо кропотливых правок сосредоточены на проектировании и знают, что система сама проследит за точностью и согласованностью данных. Об этом CNews сообщили представители «Нанософт».

Когда инженеры проектируют промышленные объекты, любые изменения в исходных данных приводят к десяткам корректировок. Над проектами одновременно работают специалисты смежных направлений. Они постоянно обмениваются информацией, параметры оборудования и схемы регулярно меняются. В итоге инженеры часто тратят время не на проектирование, а на перепроверку и исправление документации.

С этой проблемой столкнулась и компания «КНГК-Групп»: трудоемкое обновление проектных решений, много ручных операций и высокая нагрузка на инженеров.

Объем данных в проектах компании огромный, а к точности предъявляются повышенные требования. «КНГК-Групп» работает над сложными, опасными и особо опасными промышленными объектами: установками первичной переработки нефти, азотными станциями, водородными и битумными установками, АЗС. В портфолио есть и другие проекты: железнодорожные депо, станции техобслуживания, торговые центры, гостиницы.

Эффект домино: как изменение одного параметра приводит к многочасовым корректировкам

При проектировании объектов изменение одного параметра требует переделки всей спецификации. Это занимает много времени и увеличивает вероятность ошибок.

«Задания от заводов часто приходят с уточненной информацией; бывает, что состав оборудования меняется полностью. Раньше в таких случаях требовалось исправлять спецификацию, вручную корректировать схемы и таблицы. Иногда спецификация изначально формировалась на весь объект, но была нужна по конкретному этажу – инженеры создавали ее вручную, тратили время», – сказал Максим Голубков, заведующий группой в электротехническом отделе «КНГК-Групп».

Чтобы устранить риски, связанные с такой ситуацией, «КНГК-Групп» внедрила «nanoCAD BIM Электро» от компании «Нанософт».

Внедрение осуществляла компания «СиСофт Омск». «КНГК-Групп» выбрала этого партнера, учитывая квалификацию его специалистов, опыт в аналогичных проектах и оперативность технической поддержки.

Проектировать, а не править: как изменился фокус работы инженеров

После перехода в «nanoCAD BIM Электро» команда «КНГК-Групп» сразу отметила, что рутинные процессы выполняются быстрее и надежнее: наполнять базу данных оборудования можно на любом этапе работы над проектом; доступен импорт модели здания из IFC; одну базу данных можно использовать для нескольких проектов; чтобы составить список электроприемников по данным смежных направлений, достаточно импортировать табличный документ – это минимизирует ошибки.

Кроме того, разработка компании «Нанософт» упростила работу над несколькими важными задачами: принципиальными схемами, графическими документами, электротехническими расчетами и оформлением табличных документов.

Построение принципиальных схем. Процесс полностью автоматизирован. Схемы генерируются на основе модели, что исключает ошибки из-за разночтений между схемой, планами и табличными документами. Можно настраивать шаблоны под стандарты предприятия и использовать динамические блоки для детальной доработки.

Графические документы. Автоматизировано формирование текста выносок: при изменении параметров объекта выноски тоже обновляются. Доступна настройка формы выноски – пользователь может создать свой вариант для любого оборудования. Можно строить разрезы по трассам с кабельными лотками, которые также обновляются при изменении свойств трассы. Поддерживаются автоматическая расстановка светильников и вывод изолиний на план. Также возможно менять представление 2D- и 3D-объектов в пространстве модели.

Электротехнические расчеты и формирование табличных документов. Расчеты электрических нагрузок, токов короткого замыкания, перекоса фаз и потерь напряжения выполняются автоматически. Система формирует отчеты и спецификации для всей модели проекта или отдельных зданий и этажей. Кабельные журналы тоже формируются автоматически – для всей модели или по отдельным щитам. Кроме того, специально для «КНГК-Групп» настроен шаблон, который позволяет оформлять расчет потерь напряжения в таблице Excel.

«При разработке проектных решений один из наиболее сложных процессов – это постоянный обмен заданиями между смежными направлениями, в значительном объеме и на протяжении всего цикла проекта. Программный продукт «nanoCAD BIM Электро» позволил полностью решить все проблемы, которые были связаны с этим процессом», – сказал Максим Голубков.

Спецификация за минуту, расчет – автоматически. Новые реалии проектирования в «КНГК-Групп»

Внедрение «nanoCAD BIM Электро» позволило «КНГК-Групп»: ускорить обработку исходных данных от смежных направлений без риска потерять информацию; быстро актуализировать проектные решения даже если меняются состав оборудования или технологические данные; сократить объем ручных операций при формировании схем, планов и таблиц; повысить точность и уменьшить риск появления ошибок благодаря автоматизации; оптимизировать сопровождение строительно-монтажных работ: можно формировать спецификации не только для всего объекта, но и отдельно по этажам.

Компания планирует продолжить освоение возможностей «nanoCAD BIM Электро» и активно взаимодействует с вендором: передает предложения, участвует в доработках. Многие пожелания уже учтены в новых версиях.