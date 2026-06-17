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МТС ускорила интернет в центральных и южных районах Амурской области

МТС обновила сеть LTE в центральных и южных округах области. Благодаря проведенным техническим работам зона покрытия высокоскоростного мобильного интернета выросла в 1,5 раза. Улучшенное качество сети теперь доступно в Райчихинске, а также в Михайловском, Ивановском и Архаринском округах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС проводит комплексную работу в Амурской области по переводу частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт LTE. Это позволило улучшить качество голосовой связи и мобильного интернета – в населенных пунктах Михайловского, Архаринского, Ивановского округов и в городе Райчихинске вырос радиус покрытия LTE, а в местах с плотной жилой застройкой улучшилось проникновение сигнала в зданиях, особенно на нижних этажах и в подвальных помещениях.

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Работы по модернизации сети также расширили зону действия VoLTE – технологии, позволяющей общаться при помощи голосовых вызовов через интернет и одновременно загружать контент, отправлять сообщения в соцсетях. VoLTE активируется в настройках телефона и не требует дополнительных расходов.

«Мы продолжаем развивать телеком-инфраструктуру во всех районах Амурской области. Благодаря активной работе по улучшению качества сети, жители небольших сел могут пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях, что открывает равный доступ к образовательным платформам, телемедицине, государственным услугам и другим цифровым сервисам. Кроме того, стабильная инфраструктура поможет эффективнее развивать инновационные решения для местного бизнеса – интернет вещей, облачные технологии и видеонаблюдение», – отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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