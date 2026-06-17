«К2 Кибербезопасность» защитила ЦОД XDataPlus

«К2 Кибербезопасность» усилила киберзащиту коммерческого ЦОД XDataPlus (АО «Первый плюс») в Уфе. Цель проекта — обеспечение бесперебойной и безопасной работы дата-центра, включая надежную защиту персональных данных его пользователей. Об этом CNews сообщили представители «К2 Кибербезопасность».

АО «Первый плюс» запустила XDataPlus в конце 2025 г. — на данный момент это один из крупнейших ЦОДов в Уфе. Он обеспечивает высокую производительность для своих клиентов и базируется на мощных серверах, способных выдерживать пиковую нагрузку 24/7.

Для повышения кибербезопасности ЦОДа в кратчайшие сроки АО «Первый плюс» обратились к команде экспертов «К2 Кибербезопасности», которая: в удаленном формате проанализировала инфраструктуру ЦОД; оперативно с учетом технического задания, особенностей инфраструктуры и бюджета заказчика подобрала релевантный инструмент для киберзащиты — межсетевой экран нового поколения (NGFW) от отечественного вендора; провела качественную проверку продукта и поставила выбранный NGFW в ЦОД.

«Для нас, как для одного из крупнейших коммерческих ЦОДов в Уфе, главным приоритетом остается обеспечение бесперебойной и безопасной работы сервисов наших клиентов. Инфраструктура XDataPlus включает сотни серверов и функционирует в режиме 24/7 под высокой нагрузкой, поэтому нам было важно оперативно внедрить надежное решение, которое позволит повысить уровень защиты без ущерба для производительности. Совместно с «К2 Кибербезопасностью» мы повысили уровень защищенности периметра и усилили меры по защите клиентских данных. Это позволяет нашим заказчикам быть уверенными в стабильной работе и надежности предоставляемых сервисов», — сказал генеральный директор XDataPlus Рафаил Хазигалеев.

«Непрерывность бизнес-процессов и защита клиентских данных — критически важная задача для любого коммерческого дата-центра. При выборе инструментов защиты мы всегда опираемся на особенности ИТ-инфраструктуры. Такой подход позволяет подобрать оптимальное решение, которое закрывает задачи по безопасности заказчика и при этом укладывается в рамки его бюджета. Согласно нашим исследованиям, 88% средних и крупных российских корпораций активно используют NGFW для сетевой безопасности. С учетом роста угроз это один из базовых инструментов кибербезопасности сегодня», — сказал директор по развитию бизнеса в «К2 Кибербезопасность» Андрей Заикин.