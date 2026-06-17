Cloud4Y выступит на CNews FORUM Кейсы 2026

Cloud4Y, крупный российский облачный провайдер, примет участие в форуме CNews FORUM Кейсы 2026.

С докладом «Инфраструктура для ИИ: как облако ускоряет запуск ИИ-проектов в компаниях» выступит директор по маркетингу компании Зоя Клиентова.

Речь пойдет о том, почему внедрение ИИ часто упирается не в идею, а в инфраструктуру, и как облачная модель помогает бизнесу переходить от пилота к внедрению быстрее. Спикер также разберет, в каких случаях оправданы собственные мощности.

Cloud4Y работает на рынке с 2009 г., развивает публичное GPU-облако и дата-центры, ориентированные в том числе на задачи искусственного интеллекта.