Автоматизация производства «Ренессанс»: цифровизация ускорила работу с дилерами в девять раз и обеспечила +200% к прибыли

Компания «Ренессанс», производитель мебели, завершила проект по цифровой трансформации производства. Внедрение единой экосистемы на базе современных ИT-решений позволило автоматизировать ключевые бизнес-процессы, от работы с дилерами до контроля качества, что привело к кратному росту эффективности и прозрачности бизнеса. Об этом CNews сообщили представители компании «Смарт Бизнес».

В рамках проекта была проведена комплексная работа специалистами российской ИТ - компании «Смарт Бизнес». Первым этапом стала настройка CRM-системы «Битрикс24» для работы с дилерской сетью. Были созданы три воронки продаж, включая специализированную для партнеров, и запущены бизнес-процессы для автоматизации согласований и формирования документов. Подключение корпоративной почты позволило автоматически создавать заявки из входящих писем, исключив дубли. Для удобства партнеров был разработан отдельный интерфейс, где дилеры смогли видеть только свои заказы и историю взаимодействия.

Следующим шагом стало создание личного кабинета дилера. Этот инструмент позволил стандартизировать процесс приема заказов: теперь все заявки стали поступать через единую онлайн-форму, а в «Битрикс24» по ним автоматически создавались задачи и назначались ответственные сотрудники. Это решение значительно сократило количество ошибок и ускорило обработку входящих запросов.

«Наша компания не просто выступила ключевым исполнителем работ по автоматизации в «Ренессанс», мы смогли учесть глубокое понимание специфики мебельного производства и практическую эффективность ИТ-решений. Мы успешно внедрили единую систему управления заказами на базе «Битрикс24» – теперь вся работа прозрачна, управляема и выведена на новый уровень оперативности. Для нас это не просто автоматизация - это реальный драйвер роста и стабильности для клиента», – сказал директор ИT-компании «Смарт Бизнес» Евгений Демин.

Кроме этого, для обеспечения бесшовной работы между коммерческим и производственным блоками была настроена двусторонняя синхронизация «Битрикс24» с учетной системой «1С». Информация по заказам, статусам и оплатам стала обновляться в обеих системах мгновенно. Кроме того, на сервере клиента была развернута внутренняя база данных, где теперь автоматически аккумулируется вся история заказов. Такой подход устранил необходимость ручного переноса информации.

Особое внимание было уделено контролю качества и запуску новых продуктов. В систему был внедрен удобный процесс согласования новинок перед запуском в серийное производство. Одновременно добавлен функционал сквозного контроля качества, позволяющий руководству отслеживать статус каждого заказа на всех этапах - от поступления заявки до отгрузки, что обеспечило полную прозрачность и минимизировало операционные риски.

«Специалисты ИT-компании «Смарт Бизнес» высококлассные профессионалы, способные работать с критически важной инфраструктурой, что напрямую способствует масштабированию бизнеса. Именно благодаря нашему совместному труду удалось успешно реализовать проект и вывести бизнесс-процессы на новый уровень оперативности», – сказал генеральный директор компании «Ренессанс» Владимир Сенин.

Технологический стек проекта был реализован на базе единой экосистемы: в качестве ядра системы управления взаимоотношениями с клиентами и корпоративного портала использовалась платформа «1С-Битрикс24». Бесшовная интеграция между системами была обеспечена через REST API для двусторонней синхронизации данных с «1С:Предприятие». Для хранения и обработки информации на сервере заказчика была развернута база данных PostgreSQL, а для визуализации ключевых бизнес-метрик и построения отчетов в реальном времени внедрена собственная BI-система. Вся база знаний и обучающие материалы для сотрудников были размещены на портале «Битрикс24».

Помимо основных задач проекта и для принятия управленческих решений на основе точных данных была внедрена BI-аналитика, отображающая ключевые показатели по заказам в режиме реального времени, что позволило обеспечить плавный и важный переход всей команды на новую экосистему. А созданная база знаний на «Битрикс24» позволила сотрудникам быстро адаптироваться к изменениям потребительского рынка.