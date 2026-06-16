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В сервисе «Логистика от «Контур.Диадока» теперь можно работать с электронными экспедиторскими документами

С 1 сентября 2026 г. электронные экспедиторские документы становятся обязательными для использования в сценариях перевозок с привлечением экспедитора. Электронное поручение экспедитору и электронную экспедиторскую расписку реализовали в сервисе «Логистика» от «Контур.Диадока». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Пока возможность работать с этими документами появилась только у пользователей модуля «Логистики» для «», поскольку именно эту учетную систему использует большинство действующих клиентов.

Электронное поручение экспедитору (ЭПЭ) состоит из двух обязательных файлов обмена (титулов). Титул 1 ЭПЭ подписывает клиент, титул 2 — экспедитор. Документ фиксирует задание экспедитору на организацию перевозки груза.

Если экспедитор принимает груз во владение, он также направляет в адрес клиента экспедиторскую расписку. Электронная экспедиторская расписка (ЭЭР) включает в себя один титул, его заполняет и подписывает экспедитор. Клиент получает документ в сервисе, проверяет и завершает документооборот.

Работу с этими документами в сервисе тестировали несколько месяцев, ориентируясь на промежуточные форматы поручения экспедитору и экспедиторской расписки. К процессу тестирования привлекли крупные транспортно-экспедиционные компании, что позволило скорректировать решение с учетом реальных процессов и замечаний бизнеса.

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО
Как ИИ влияет на процесс разработки ПО Цифровизация

До конца июня 2026 г. появится возможность работать с этими документами в веб-версии сервиса «Логистика», а также в интеграционных решениях, реализованных через API и коннекторы. Грузоотправители, которые работают с ЭПД в «Диадоке», смогут формировать и подписывать свой титул ЭПЭ в веб-версии «Диадока».

Оксана Леонова, эксперт сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока»: «Ситуация с внедрением электронных экспедиторских документов уникальна: практики применения нет, а времени до императива крайне мало. Меняется законодательство, и реагировать на изменения нужно мгновенно, чтобы уложиться в сроки и избежать рисков. Мы знали об обязательности ЭЭД задолго до утверждения форматов и начали готовиться заранее. Пока шла разработка форматов, мы анализировали процессы реальных клиентов, на основе этих данных проектировали решение и разъясняли требования законодательства. Поэтому когда форматы вышли, у нас уже было готово интеграционное решение. Впереди нас ждет еще ряд изменений: наши клиенты могут быть спокойны за соблюдение сроков».

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