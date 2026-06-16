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Третьяковская галерея усиливает цифровые сервисы для посетителей за счет отечественных серверов YADRO

Компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) поставила серверы V240 G3 для очередного этапа модернизации ИТ-инфраструктуры Государственной Третьяковской галереи. Оборудование интегрировано в технологический контур музея и обеспечивает работу официального сайта, системы онлайн-продажи билетов и балансировку нагрузки для ключевых веб-ресурсов.

Для Третьяковской галереи устойчивость цифровых сервисов особенно важна в периоды запуска крупных выставочных проектов, когда нагрузка на сайт и билетную систему заметно возрастает. Серверы YADRO помогают поддерживать стабильную работу пользовательских сервисов, сокращать риски задержек при обработке транзакций и обеспечивать доступ к цифровому контенту музея.

В проекте используются серверы V240 G3 — четырехпроцессорные системы корпоративного класса в форм-факторе 2U. Платформа поддерживает до 16 ТБ оперативной памяти DDR5 за счет 64 слотов памяти и может применяться для ресурсоемких прикладных нагрузок, включая масштабные виртуальные среды, веб-инфраструктуру и системы резервного копирования.

«При модернизации ИТ-инфраструктуры Третьяковская галерея ориентируется на решения, которые подтверждают надежность в реальных эксплуатационных сценариях. Оборудование YADRO уже работает в нашем контуре и зарекомендовало себя на практике. Новый этап сотрудничества позволит закрыть текущие задачи по балансировке ресурсов, поддержать стабильную работу цифровых сервисов и создать технологическую базу для дальнейшего развития ИТ-инфраструктуры галереи», — отметил Дмитрий Воронков, начальник отдела ИТ Государственной Третьяковской галереи.

«Для учреждений культуры цифровые сервисы становятся частью базовой инфраструктуры взаимодействия с аудиторией: через сайт, билетные системы, электронные архивы и другие онлайн-инструменты. В таких проектах важны не отдельные характеристики оборудования, а надежность всего технологического контура. Экспертиза YADRO в создании серверных платформ позволяет выстраивать производительную и масштабируемую инфраструктуру, которая поддерживает устойчивую работу сервисов музея и помогает создавать технологическую основу для сохранения, изучения и популяризации культурного наследия», — отметил Александр Бакулин, коммерческий директор YADRO.

Проект продолжает практику внедрения серверов YADRO в инфраструктуру крупных организаций с высокими требованиями к надежности, масштабируемости и непрерывности цифровых сервисов. Для Третьяковской галереи обновление серверного контура стало частью последовательной модернизации ИТ-инфраструктуры, которая поддерживает работу публичных онлайн-сервисов и внутренних информационных систем музея.

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