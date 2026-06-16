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«Телфин» и «АИ МОП» создают новый стандарт ИИ-автоматизации продаж и клиентского сервиса

Провайдер сервисов связи «Телфин» объявил о запуске совместного решения автоматизации клиентских коммуникаций на базе АТС «Телфин.Офис» и программного комплекса «АИ МОП». Интеграция формирует единую экосистему для оптимизации продаж и поддержки клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Решение «АИ МОП» предназначено для цифровизации процессов коммуникации с контрагентами, обработки входящих и исходящих вызовов, а также текстовых сообщений с использованием технологии искусственного интеллекта, синтеза и распознавания речи. Сервис автоматизирует работу с обращениями во всех каналах, обрабатывает лиды и берет на себя задачи первой линии взаимодействия с клиентами.

Благодаря интеграции АТС «Телфин.Офис» и платформы «АИ МОП» компании получают возможность обрабатывать 100% телефонных обращений, минимизируя влияние человеческого фактора и снижая стоимость каждой заявки. Система позволяет автоматически обзванивать клиентов, выполняя задачи по реанимации базы, информированию и HR-рекрутингу. Сервис работает в режиме 24/7 без необходимости масштабирования штата сотрудников.

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«При выборе телефонии для объединения с инфраструктурой «АИ МОП» команда интеграторов сразу сформулировала два жестких критерия: высокое качество связи и бесшовность работы сервисов, так как любой сбой делает ИИ-агента бесполезным. АТС «Телфин.Офис» полностью отвечает этим требованиям, обеспечивая высокую четкость связи без задержек и простую техническую связку», — сказал Иван Федюнин, основатель проекта «АИ МОП».

«Для компаний такая синергия — это не эксперимент, а готовый инструмент для автоматизации рутинных процессов, который позволяет бизнесу становиться предсказуемым и масштабируемым. В планах «Телфин» и команды разработчиков «АИ МОП» — запуск еще одного совместного модуля, который расширит возможности ИИ-агентов для обработки и анализа текстовых коммуникаций в мессенджерах с полным сохранением контекста общения», — сказал Иван Павлов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Телфин».

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