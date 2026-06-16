Сибирский «привет» из будущего: в Новосибирске появился первый робот-консьерж

В жилом комплексе комфорт-класса «Салют» в Ленинском районе Новосибирска застройщик ГК Sky Group представил первого в Зауралье робота-консьержа по имени «Тино». Он уже начал свою работу в холле комплекса. Об этом CNews сообщили представители ГК Sky Group.

«Тино», разработанный по заказу ГК Sky Group китайской компанией, стал одним из пяти роботов-консьержей, представленных на сегодняшний день в российских жилых комплексах.

«Мы видим в роботе не просто механического помощника, а часть цифровой экосистемы наших жилых комплексов, – сказал Владимир Литвинов, президент ГК Sky Group. – Это подчеркивает важность внедрения инноваций в строительной отрасли, в развитии современных ЖК и призвано повысить качество обслуживания резидентов, сделать их жизнь еще более удобной и технологичной. «Тино» – первый этап цифровизации консьерж-сервиса. В будущем мы планируем полную интеграцию робота с цифровой инфраструктурой ЖК, что позволит ему получать доступ к информации в режиме реального времени – от систем домофонии до умной парковки и видеонаблюдения».

Уже сейчас «Тино» приветствует гостей, отвечает на вопросы и взаимодействует со специалистами управляющей компании по индивидуальным сценариям. Инженеры ГК Sky Group работают над расширением его операционной системы и приглашают к сотрудничеству энтузиастов и специалистов.

Робот способен работать без постоянного подключения к интернету, обрабатывая все процессы, от распознавания голоса до синтеза речи, локально. Это обеспечивает высокую скорость отклика и надежность работы.

«Тино будет выполнять навигационные функции, отвечать на часто задаваемые вопросы о комплексе и его сервисах, помогать в ориентации на территории и оперативно связывать с диспетчерской службой, – сказала Татьяна Дедова-Квашнина, директор УК «Скай дом». – При этом, для решения сложных ситуаций, требующих эмоционального интеллекта и творческого подхода, по-прежнему важна роль наших специалистов консьерж-службы. Робот дополняет, но не заменяет человеческое взаимодействие».

«Тино» фиксирует все события и сохраняет полные записи действий, обеспечивая высокий уровень контроля доступа и прозрачности.