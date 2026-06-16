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Село столыпинских переселенцев и вековое поселение старообрядцев «вышли» в сеть МТС

МТС обеспечила голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом два малых населенных пункта Хабаровского края, в каждом из которых проживает чуть более 100 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Современная телеком-инфраструктура появилась в селе Васильевка, основанном в эпоху столыпинской аграрной реформы, и в селе Свечино, которое в 1907 г. заселили старообрядцы. Специалисты МТС установили телеком-оборудование, которое полностью покрывают территорию Васильевки и Свечино голосовой связью и мобильным интернетом 4G. В Свечино, куда в аграрный сезон на фермерские поля приезжают рабочие, быстрый интернет позволит людям вдали от дома оставаться на связи, пользоваться мессенджерами и онлайн-сервисами. Покрытие также получает и самая крупная в крае территория компактного расположения «дальневосточных гектаров» возле села. Васильевка тоже полностью обеспечена и голосовой связью, и скоростной передачей данных: постоянное население здесь небольшое, но летом в село приезжает много гостей и помощников к фермерам.

«Сегодня качественная мобильная связь и скоростной интернет — обязательное условие комфортной жизни, вне зависимости от того, живет человек в большом городе или маленьком селе, где количество жителей едва дотягивает до сотни. Мы стремимся к тому, чтобы даже в самых небольших и удаленных селах у людей были те же цифровые возможности, что и в крупных городах. Недавно мы уже запустили 4G в Покровке, Видном, Кие, Павленково и на Базе Дрофа, а теперь современная связь пришла в Васильевку и Свечино. Фермеры получили доступ к платформам для мониторинга полей и сбыта продукции, владельцы «дальневосточных гектаров» — остаются на связи с государственными и банковскими сервисами, а местные жители могут комфортно общаться с родственниками, пользоваться необходимыми цифровыми и развлекательными сервисами. Мы последовательно расширяем сеть в малых населенных пунктах края, чтобы цифровое неравенство осталось в прошлом», — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

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