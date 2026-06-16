Pyrus примет участие в CNews Forum «Кейсы. Опыт ИТ-лидеров»

Компания Pyrus выступит партнером CNews Forum «Кейсы. Опыт ИТ-лидеров» — одного из ключевых ИТ-событий года для корпоративного рынка. В рамках секции «Цифровизация промышленности» выступит Григорий Малыхин, Директор по качеству и закупкам «Теплолюкс». Тема его доклада: «Как Теплолюкс автоматизировал 80% бизнес-процессов на Pyrus». Григорий расскажет о том, как компания перешла от разрозненных заявок в мессенджерах к единой low-code платформе, где ежедневно создается около 720 задач и автоматизировано более 100 процессов. Отдельно спикер остановится на применении ИИ-инструментов Pyrus – в частности, ИИ-ассистента для анализа коммерческих предложений, который помогает экономить до 60 млн рублей в год на закупках. В числе результатов их цифровизации – сокращение гарантийных случаев на 75% и уменьшение простоев оборудования на 40%.

На форуме также будет работать стенд Pyrus, где участники смогут поговорить с командой платформы и узнать о ее решениях: электронном документообороте, Service Desk, HRM, CRM и ИИ-инструментах.

Pyrus — российская low-code платформа для автоматизации бизнес-процессов и управления задачами.