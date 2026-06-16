Природные пожары на Камчатке поможет предотвращать система видеомониторинга

МТС сообщает о запуске системы видеомониторинга для раннего обнаружения лесных пожаров на территории земель лесного фонда Камчатского края. Проект реализован совместно с Министерством лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края на базе региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Камчатского края и стартовал с начала пожароопасного сезона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Оборудование размещено на базовых станциях в трех локациях: в Мильковском муниципальном округе в селах Шаромы и Атласово, а также в Усть-Камчатском муниципальном округе в поселке Козыревск. Камеры МТС работают в связке со специальной программой, которая с помощью компьютерного зрения автоматически распознает дым и сигнализирует о возможном возгорании. Основное назначение системы — обнаружение очагов возгорания на дымной фазе, когда традиционные рейды и человеческий глаз не всегда могут зафиксировать угрозу в режиме 24/7.

«Умные технологии помогают предотвратить очаги возгорания на начальной стадии в первые сутки, которые не всегда возможно обнаружить с помощью патрулирований. Зачастую это могут быть “слепые зоны” и территории, которые не просматриваются “человеческим глазом” в круглосуточном режиме. Видеомониторинг от МТС позволяет специалистам КГАУ “Охрана Камчатских лесов” оперативно получать информацию и выезжать на место до того, как пожар разгорится. Мы рады, что наши цифровые решения помогают сохранять уникальную природу Камчатки», — отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

«Впервые на территории Камчатского края внедрена умная система видеомониторинга лесных пожаров. Первые камеры мы установили именно в Мильковском и Усть-Камчатском округах, потому что там расположены самые ценные хвойные леса. Система уже показала свою эффективность: было зафиксировано возгорание в районе поселка Козыревск, даже чуть дальше заявленной зоны уверенного обнаружения в 15 километров, что позволило оперативно принять меры и ликвидировать пожар, не дав ему распространиться на большую площадь. В перспективе планируется расширение зоны покрытия системы. Постепенно будут установлены еще девять камер в Елизовском, Мильковском и Усть-Камчатском округах», – сказал начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Олег Дзыбал.

Аналогичные системы видеомониторинга лесных пожаров от МТС работают в других регионах России. В Приморье умные камеры с обзором 360° и радиусом обнаружения до 20 километров помогают предотвращать пожары в Ханкайском, Хасанском и других пожароопасных районах края. На Ямале система раннего обнаружения, интегрированная с отечественным программным комплексом, уже в первом сезоне помогла зафиксировать возгорание в пригороде Ноябрьска. Камчатка продолжает эту практику, внедряя цифровые решения для сохранения лесного фонда региона.