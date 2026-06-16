CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Искусственный интеллект
|

Платформа Custis key2SCM замкнула контур управления запасами: ИИ превращает запасы из «мертвого груза» в ликвидный ресурс

Российская платформа управления снабжением промышленных предприятий key2SCM от компании «Кастис» (Custis) пополнилась новым решением, которое замыкает контур управления запасами с помощью оперативного материального учета и интеллектуального анализа данных о материалах и их движении. Об этом CNews сообщили представители «Кастис».

Ранее платформа охватывала основные процессы снабжения — от нормализации справочников МТР и планирования потребностей до подбора аналогов и исполнения снабжения. Новое решение добавляет целостный слой складского учета и управления запасами на полном жизненном цикле от приемки и хранения до выдачи и списания МТР, устраняя разрывы между физическими остатками, оперативным учетом и бухгалтерской отчетностью. Реализованная синхронизация с бухгалтерским учетным контуром исключает необходимость ручной сверки данных.

Блок мониторинга и управления складскими остатками был глубоко переработан с фокусом на внедрение интеллектуальных инструментов и интегрирован в общий контур планирования и исполнения снабжения. Постоянный мониторинг и анализ сроков хранения и динамики потребления МТР позволяет оперативно выявлять материалы, которые лежат без движения более установленного срока, а также МТР, закупленные под замороженные или закрытые проекты. По таким позициям система автоматически ищет релевантного внутреннего потребителя: при помощи интеллектуального семантического поиска технические характеристики остатков сопоставляются с актуальными потребностями подразделений и дочерних обществ, специалистам предлагаются уже готовые варианты перераспределения материалов с учетом всех сроков и десятков других факторов.

Ключевое отличие нового функционала — это использование ИИ не для «рекомендаций в вакууме», а для эффективного управления запасами в условиях реальных процессов. Искусственный интеллект способен одновременно учитывать сотни факторов и нюансов: МТР и его технические свойства, особенности заказчика МТР, параметры площадки и сценарий использования, особенности поставщика, различные способы транспортировки. И даже возможности дополнительной обработки имеющегося на запасе дорогостоящего или редкого МТР, чтобы превратить его в полный аналог требуемого с учетом экономической целесообразности. В результате высвобождаемые годные запасы регулярно вовлекаются в деятельность, сокращая объем потенциальных неликвидов и количество ненужных закупок на 5-15%, растет оборачиваемость, до 90% сокращается административный цикл принятия решений по запасам.

ИИ-модели также анализируют информационные массивы о перемещениях МТР, списаниях и инвентаризациях. В отличие от стандартной аналитики, которая фиксирует факты расхождений и нарушений по предварительно заданной человеком структуре, ИИ способен обнаруживать и самостоятельно классифицировать как типовые, так и неочевидные несоответствия и аномалии: материалы, числящиеся на балансе, но отсутствующие физически, и наоборот — неучтенные МТР, выявляемые при инвентаризациях; несанкционированные перемещения; несоответствие актов списания фактическому состоянию материалов; риски невозврата временно выданных МТР и пр.

<p>Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора</p>
Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора Цифровизация

Информация об инцидентах и потенциальных рисках направляется руководителям служб снабжения и безопасности, позволяя им оперативно принимать меры. В то же время LLM-ассистенты на основе истории движения и конкретных характеристик «проблемных» МТР формируют рекомендации и специальные чек-листы для сотрудников по их легализации в учете, списанию или перемещению.

«Для топ-менеджмента промышленных компаний и лидеров функций снабжения наше новое решение означает возможность управлять не только закупочным и логистическим бюджетом, но и реальной оборачиваемостью капитала, замороженного в запасах, — сказал Роман Алексеев, руководитель практики «Цепи поставок» «Кастис». — Создаются системные условия для повышения доступности уже имеющихся запасов и предотвращения их превращения в неликвиды. Аналогично, создаются системные барьеры для злоупотреблений и нарушений в складском хозяйстве».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Риск на миллиард: почему российские интеграторы перестают экономить на дистрибьюторах

VK закупает мощные макбуки для разработчиков мессенджера Max и «VK Видео»

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

В России создана ИИ-система для контроля ледовой обстановки

Инфраструктура 2030: как перестать строить ИТ по лекалам прошлого

Эстонские госучреждения отправляют в карантин электронную почту из Рунета

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще