От «умного дома» до прогулок у озера — в Тюмени улучшили связь для тысяч новоселов

«МегаФон» запустил новые базовые станции в семи жилых комплексах областного центра Тюменской области: «Юнион», «Централь», «Новый», «Дивный квартал у озера», «Опера», «Мотивы», «Ново-Комарово». Новостройки находятся в разных точках города, в общей сложности в них уже проживают несколько тысяч человек. Еще столько же готовятся к новоселью. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование улучшило покрытие не только в квартирах, но и во дворах, на спортивных площадках, а также в близлежащих зеленых зонах, в том числе, на берегу озера Алебашево, в парке Дружбы между Россией и Кореей.

Чтобы одновременно с активным развитием жилого фонда оперативно нарастить телеком-инфраструктуру, технические специалисты компании установили новое современное оборудование, задействовав средне и высокочастотный диапазон. Это позволило добиться максимального проникновения сотового сигнала в здания со множеством перегородок и скорости передачи данных до 80 Мбит/с. Даже в часы пик, когда нагрузка на сеть наиболее высока, скорость подключения может достигать комфортных 50 Мбит/с.

Теперь новоселы могут всегда оставаться на связи, что особенно важно для семей с детьми, общаться с коллегами и решать повседневные вопросы онлайн. А те, кто еще только готовится к покупке жилья, могут оперативно обсуждать возможные варианты с родными и близкими и в случае необходимости даже вести прямые трансляции из будущей квартиры.

«Тюмень активно развивается — регион находится в лидерах по вводу жилья. Естественно, что мы внимательно изучаем планы по строительству новых кварталов, чтобы соотнести с ними свои мероприятия по развитию сети. Новые микрорайоны потребляют интернет‑трафик особенно активно: в молодых семьях многие работают онлайн, используют систему "умный дом", пользуются различными цифровыми сервисами, активно общаются в мессенджерах с друзьями и близкими. Мы видим растущую нагрузку на сеть в таких локациях и оперативно реагируем — устанавливаем новые базовые станции с заделом и на перспективную нагрузку», — сказал директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.