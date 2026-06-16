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На базе «Газпром газораспределение Север» открыт новый диспетчерский пункт

На базе «Газпром газораспределение Север» открыт новый диспетчерский пункт объединенной производственно-диспетчерской службы. Технические возможности и перспективы масштабирования проекта оценили заместитель генерального директора «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский и главный диспетчер компании Алексей Минченко.

В рамках открытия состоялась презентация функций цифровой платформы Единого информационно‑технологического пространства (ЦП ЕИТП). Данное решение призвано вывести на новый уровень контроль и управление процессами реализации и транспортировки газа. Об этом CNews сообщили представители «Газпром межрегионгаз инжиниринг».

ЦП ЕИТП создается на программной платформе ИУСЦИФРА, источником данных выступает Единый пульт управления системами телеметрии (ЕПУ СТМ), который аккумулирует информацию о газопотреблении более чем с 3 тыс. объектов телеметрического контроля.

Платформа позволяет вести непрерывный онлайн-мониторинг ключевых производственных и экономических показателей деятельности «Газпром газораспределение Север», а встроенные инструменты аналитики и моделирования гарантируют высокую точность данных и повышают оперативность, четкость и скорость управления процессами.

Кроме того, ЦП ЕИТП обеспечивает визуализацию всей ключевой информации: на едином дашборде аккумулируются данные по поставке и транспортировке газа потребителям, балансовым зонам, возникающему небалансу и дебиторской задолженности, аварийным заявкам и работе аварийно-диспетчерских служб. Объекты и маршруты привязаны к карте для наглядного отражения ситуации на территории в режиме онлайн.

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Практическая апробация платформы позволит выявить организационные и технологические аспекты бизнес-процессов и сформировать методологию построения единого цифрового ландшафта компаний Группы «Газпром межрегионгаз».

«Формирование единого цифрового пространства производственно-диспетчерских служб особенно важно, когда идет объединение компаний по реализации газа и газораспределительных организаций. В условиях создания единых центров ответственности нужны современные цифровые инструменты — такие, которые позволяют видеть полную картину в реальном времени и принимать необходимые решения», — отметил Юрий Пахомовский.

«Создание типового производственно-диспетчерского пункта — своевременное решение в рамках объединения компаний Группы „Газпром межрегионгаз“. Последующий тираж данного проекта позволит значительно оптимизировать диспетчерскую работу, что многократно повысит безопасность, безаварийность и бесперебойность работы систем газоснабжения», — сказал Алексей Минченко.

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