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МТС к летнему сезону прокачала сеть в «Ельниковской роще»

МТС запустила новые базовые станции на главных улицах Новочебоксарска в Чувашской Республике. Новое покрытие LTE-сети охватило памятник природы республиканского значения — «Ельниковскую рощу». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили новое телеком-оборудование LTE на улицах Винокурова и Советская. Вблизи улицы Советская находится самое посещаемое место горожан — парк культуры и отдыха «Ельниковская роща». Проведенные работы улучшили качество голосовой связи и увеличили скорость мобильного интернета для горожан и гостей города на 30%.

«Ельниковская роща» — единственный лесной массив в пределах города, известный своей дубравой. Отдельные экземпляры дубов достигают 300-летнего возраста. В летний сезон число посетителей парка кратно увеличивается, там можно провести время на аттракционах, погулять по аллея деревянных скульптур, заглянуть в зоопарк. Теперь с улучшенной связью МТС отдыхающие смогут еще быстрее выходить в интернет, делиться впечатлениями в социальных сетях и загружать фото и видео.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Новое качество связи МТС также охватывает жилые кварталы, новостройки, крупный спортивный комплекс, музей краеведения и истории города, рынок, образовательные учреждения, торговые и медицинские центры. Усиление сети здесь позволит абонентам комфортно пользоваться интернет-сервисами, общаться в мессенджерах, работать и учиться, а автомобилисты смогут пользоваться навигаторами и другими цифровыми сервисами даже в часы пик.

«МТС продолжает совершенствовать телеком-инфраструктуру в Чувашии. Летом жители региона чаще выбираются на природу, особенно горожане, чтобы развеяться и приятно провести время. Так как в сезон отпусков мы наблюдаем увеличение трафика в местах массового пребывания людей, мы решили прокачать связь в самом популярном парке новочебоксарцев — в «Ельниковской роще», чтобы жители города чувствовали себя комфортно вдали от городского шума. Также недавно МТС улучшила связь в детских оздоровительных лагерях и государственном природном заказнике «Шомиковская колония серых цапель» в Моргаушком округе», — сказала директор МТС в Чувашии Нина Краснова.

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