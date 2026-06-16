Mindbox запустил Product Data Platform: платформу для персонализации цен

Российская ИT-экосистема Mindbox запустила новый продукт для бизнеса — Product Data Platform (PDP). Это платформа для персонализации цен и автоматической переоценки товаров. Помогает ритейлу экономить на массовых скидках и повышать маржинальность.

Персональные скидки вместо массовых

PDP оценивает чувствительность клиента к скидке и предлагает для него оптимальную цену. Цена будет персональной в рассылках, на сайте, в приложении и даже на кассе в магазине.

В офлайне клиент сканирует QR-код на ценнике, попадает на сайт и добавляет товар с персональной ценой в корзину. После этого получает код и по нему на кассе платит через СБП или привязанную карту. То есть можно давать каждому покупателю свою скидку и при этом не менять физические ценники, экономить на эквайринге и оцифровывать офлайн-покупки.

«Чтобы конкурировать с маркетплейсами, ритейлу часто приходится снижать цены. Массовые скидки бьют по маржинальности, но не всегда повышают продажи. Например, лояльный клиент купит и без акции. А тому, кто сомневается, нужна скидка побольше. Но бизнес не может ее выдать из-за давления на маржу — и теряет покупателя. Персонализация решает эту проблему: скидку получает только тот, кому она действительно нужна», — сказал Игорь Калиновский, менеджер продукта PDP Mindbox.

Платформу уже протестировала сеть «Бетховен» — объем скидок в подключенных магазинах сократился на 70%, а маржинальность офлайн-покупок выросла на 1 п.п. — все с сохранением выручки.

Автопереоценка вместо убыточной распродажи неликвида

PDP анализирует товарные остатки и скорость продаж относительно плана. Если товар залежался, платформа начнет снижать цену — в онлайне и офлайне. А если распродается очень быстро — повысит. Это не требует постоянной работы категорийных менеджеров — достаточно один раз настроить правила переоценки в PDP.

«Типичная ситуация в ритейле: товар поступает в продажу, а спустя время категорийный менеджер замечает, что план не выполняется, склад заполнен, хотя пора ввозить новую партию. Стартует распродажа со скидкой 50%, которая бьет по маржинальности. PDP находит проблему гораздо раньше и начинает с минимальной скидки, чтобы бизнес не терял деньги», – сказал Игорь Калиновский.

Единый контур для управления ценой

Связка PDP с платформой клиентских данных (CDP Mindbox) позволяет рассчитывать оптимальный оффер для каждого покупателя. А алгоритмы PDP назначают оптимальную цену для каждого SKU — с учетом остатков, скорости продаж и жизненного цикла товара. Все это омниканально, без ручных настроек каждой акции.

«Mindbox меняет подход к управлению ценами в ритейле. PDP сохраняет маржу для бизнеса там, где раньше она просто утекала в одинаковую скидку для всех», — сказал Евгений Дьяченко, CEO Mindbox.