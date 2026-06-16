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Levita выводит управление фитнес-студией в новую цифровую плоскость

Международная сеть студий балета и растяжки Levita запустила собственную ИТ‑платформу для своих франчайзи. Новый инструмент становится единым цифровым контуром для ключевых процессов студий. Об этом CNews сообщили представители Levita.

Проект является логичным продолжением курса компании на более управляемый, предсказуемый бизнес в рамках подписной модели. Платформа создана внутренней ИТ‑командой Levita как долгосрочный стратегический проект и дополняет уже существующую систему обучения и сопровождения франчайзи.

Платформа помогает франчайзи видеть основные показатели студии в одном окне, быстрее находить узкие места и принимать управленческие решения на основе данных, а управляющей компании — централизованно отслеживать ситуацию в сети и точнее формулировать рекомендации. В компании подчеркивают, что цель проекта — повысить качество управления сетью и сделать результат для франчайзи более предсказуемым.

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Отдельный фокус — поддержка новой подписной бизнес‑модели Levita, в которой особое значение приобретают регулярность посещений, удержание клиенток и стабильность выручки. Платформа позволяет смотреть на эти показатели в единой логике, ускорять разбор успешных кейсов и масштабировать лучшие управленческие практики внутри сети.

«На рынке много готовых CRM-моделей и отдельных аналитических решений, но они решают только часть задач студии и не учитывают специфику нашей бизнес-модели. Поэтому мы принципиально пошли по пути собственной разработки. Наша платформа — это не еще одна CRM и не просто набор красивых дашбордов. Мы зашиваем в нее именно управленческую логику Levita: какие показатели действительно важны, какие отклонения требуют внимания и какие шаги должен сделать франчайзи, чтобы увидеть результат. По сути, это цифровое продолжение нашей системы управления сетью, которое помогает франчайзи не только смотреть на цифры, но и понимать, как на них влиять в повседневной работе студии», — сказал Ефим Карандин, директор по продукту международной сети студий балета и растяжки Levita.

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