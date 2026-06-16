Итоги I квартала на рынке ноутбуков: продажи устройств Mechrevo выросли в 3,5 раза

Аналитики «Авито» подвели итоги I квартала 2026 года на рынке ноутбуков и комплектующих для ПК и сравнили их с данными аналогичного периода прошлого года. Оказалось, что ноутбуки Mechrevo стали покупать чаще в 3,5 раза, а из комплектующих самый заметный рост показали оперативная память и жесткие диски. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Ноутбуки

В I квартале 2026 г. на новые ноутбуки пришлось 17% продаж, в то время как на устройства в ресейле — подавляющее большинство (83%). По доле продаж среди брендов в ресейле лидируют ноутбуки от Apple (17%), Asus (17%) и Lenovo (13%). Также в топ-5 вошли HP (10%) и Acer (10%).

При этом самый заметный рост продаж год к году показали ноутбуки Honor — их стали покупать чаще на 24%, в среднем за 28 тыс. руб. На втором месте — Huawei с ростом продаж на 5%. Их средняя цена при покупке «с рук» составила 27 тыс. руб. Топ-3 замыкает бренд Dell, его продажи выросли на 4%. Такие ноутбуки в среднем обходились в 18 тыс. руб. Интересно, что при росте продаж средняя стоимость ноутбуков в ресейле в целом снизилась на 5% год к году.

Что касается новых ноутбуков, в этом сегменте пользователи чаще всего берут устройства от Apple (46%), Asus (10%), Lenovo (8%), Honor (6%) и MSI (4%). По росту продаж лидирует бренд Mechrevo — такие ноутбуки за год стали покупать в 3,5 раза чаще. В среднем они стоили 116 тыс. руб. Далее следуют ноутбуки от Apple с ростом продаж на 43%. Они в среднем обходились в 91 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает Gigabyte, их продажи выросли на 38%. Средняя цена в новом состоянии — 80 тыс. руб.

Комплектующие

Есть и те, кто предпочитает ноутбукам персональные компьютеры собственной сборки. Продажи комплектующих на «Авито» за год выросли на 3%. По долям продаж, чаще всего пользователи покупают видеокарты (25%), оперативную память (17%), жесткие диски (14%), материнские платы (12%) и процессоры (11%).

Самый заметный рост продаж год к году продемонстрировала оперативная память — ее стали покупать чаще на 79%. Она в среднем обходилась в 6 тыс. руб. при покупке «с рук» и в 14 тыс. руб. в новом состоянии. Также на 44% чаще стали покупать жесткие диски. Они в среднем стоили 3 тыс. руб. в ресейле и 9 тыс. руб. новые.