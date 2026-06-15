Сибирский медуниверситет и ИТМО научат будущих врачей-кибернетиков управлять искусственным интеллектом

Сибирский государственный медицинский университет и университет ИТМО объединяют усилия для подготовки специалистов нового уровня. С сентября 2026 г. на медико-биологическом факультете Сибирского медицинского стартует образовательный модуль «Технологии искусственного интеллекта для решения актуальных задач здравоохранения». Это один из немногих примеров коллаборации университетов в России, когда глубокие медицинские знания усиливаются передовыми компетенциями в сфере ИИ, полученными в ведущем техническом вузе страны. Об этом CNews сообщили представители СибГМУ.

Модуль реализуется в рамках стратегического развития медико-биологического факультета по программе «Приоритет-2030». Факультет последовательно расширяет свою технологическую базу, внедряет современные образовательные форматы и делает акцент на подготовке специалистов, владеющих искусственным интеллектом и другими цифровыми инструментами. Будущих врачей здесь учат работать с большими данными, применять алгоритмы машинного обучения в клинической практике и использовать передовые технологии для диагностики и лечения — все то, что формирует облик медицины нового поколения.

Модуль «Технологии искусственного интеллекта для решения актуальных задач здравоохранения» будет реализовываться в сетевом формате между медико-биологическим факультетом Сибирского медуниверситета и Мегафакультетом трансляционных информационных технологий и учебно-методическим центром «Искусственный интеллект» ИТМО. Ее предстоит освоить студентам пятого курса медико-биологического факультета Сибирского медицинского, обучающимся по направлению «Медицинская кибернетика».

«Необходимость создания программы продиктована временем: сегодня здравоохранение остро нуждается во врачах-кибернетиках, которые не только понимают физиологию человеческого организма, но и математические алгоритмы, лежащие в основе инновационных медицинских приборов и программ. Задача университета — дать студентам инструментарий, соответствующий самым современным глобальным трендам, чтобы они могли грамотно применять ИИ в здравоохранении. Выбор ИТМО в качестве стратегического партнера не случаен. университет является признанным лидером России в сфере информационных и фотонных технологий и одним из флагманов мирового академического сообщества. Наше сотрудничество позволит студентам Сибирского медицинского получить доступ к экспертизе высочайшего уровня в области Data Science и AI», — отметила декан медико-биологического факультета Сибирского медуниверситета Юлия Колобовникова.

В рамках учебного плана студенты изучат широкий спектр профильных вопросов, включая проблематику применения технологий искусственного интеллекта в медицине, специфику моделирования ИИ для медицинских задач, возможности генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей в здравоохранении, а также принципы разработки и функционирования систем поддержки принятия врачебных решений. Будущие специалисты научатся проводить анализ медицинских данных для диагностики и интерпретации результатов, а также для решения задач персонализированной медицины.

Важной составляющей подготовки станет освоение навыков управления медицинскими ресурсами и процессами с обязательным соблюдением этических и нормативных требований, предъявляемых к применению искусственного интеллекта в здравоохранении.

«Модуль разработан университетом ИТМО в рамках проекта Минцифры по подготовке топ-специалистов в сфере ИИ. Его задача – передать лучшие практики преподавания искусственного интеллекта в те университеты, которые обучают прикладному использованию его технологий в различных отраслях. Модуль помогает сформировать компетенции, нужные для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта для решения профессиональных задач в здравоохранении» — сказала директор учебно-методического центра «Искусственный интеллект», заместитель директора мегафакультета трансляционных информационных технологий университета ИТМО Александра Климова.

Партнерство двух университетов призвано закрыть растущую потребность здравоохранения в специалистах, способных не просто использовать готовые ИT-решения, но и разрабатывать, внедрять и критически оценивать алгоритмы искусственного интеллекта в клинической практике.

Отраслевой модуль разработан в соответствии с компетентностно-ролевой моделью в сфере искусственного интеллекта, содержит компетенции, необходимые будущему врачу-кибернетику, и обеспечивает соответствие программы профессиональным стандартам специальности

Преподавание дисциплин с сентября 2026 г. возьмут на себя доценты кафедры медицинской и биологической кибернетики Сибирского медицинского, которые интегрируют полученные от коллег из университета ИТМО технологические знания в реальный клинический контекст.

Результатом сотрудничества станут выпускники, способные стать профессиональным связующим звеном между миром ИT-технологий и практическим здравоохранением — специалисты, которые уже завтра будут определять облик цифровой медицины в России.