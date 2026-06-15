«Ростелеком» выводит системы наблюдения в Югре на новый уровень

«Ростелеком» представит в Ханты-Мансийске отечественную видеосистему с аналитикой данных и возможностью передачи потока информации в региональную платформу аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». ИТ-решение компании включает камеру, видеорегистратор и российское программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Цифровой продукт «Ростелекома» уже успешно работает в более чем 5000 инсталляциях по всей стране. Решение особенно востребовано у крупных предприятий с распределенной инфраструктурой: логистических операторов, ретейла и промышленных холдингов. Компактные камеры также подходят для установки в общественных пространствах, административных зданиях, объектах культуры и досуга, на остановках транспорта и в торговых центрах. Модули аналитики распознают силуэты и лица людей, различают номера автомобилей, а также способны обнаружить пожар или незаконную свалку мусора. Система помогает следить за порядком, оперативно фиксировать проблемы и ускорять реагирование на них.

Александр Зыков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»: «Совместно с властями Югры мы много лет развиваем систему "Безопасный город", выполняя ключевую задачу — укрепление защиты населения. В первую очередь мы поддерживаем передачу видеопотоков из муниципальных систем видеонаблюдения в региональную платформу, что позволяет объединить разрозненные городские камеры в единый центр управления безопасностью. "Ростелеком" — давний и надежный инвестиционный партнер автономного округа. Благодаря сервисной модели сотрудничества, развертывание системы и ее техническое обслуживание происходит за счет средств цифрового интегратора, помогая территориям избежать капитальных расходов и оптимизировать затраты».

Комплексное решение «Ростелекома» соответствует нормативным требованиям в области защиты информации. Функционал ИТ-продукта охватывает весь цикл работы с видеоданными: мониторинг в реальном времени, запись в формате 4К и долгосрочное хранение контента. Программное обеспечение можно развернуть на серверах заказчика или, что становится важным преимуществом, использовать гибридный режим: ПО способно одновременно работать в локальной инфраструктуре и в облаке. Для оперативного контроля есть мобильное приложение и десктоп-клиент, открывающие доступ к архиву и событиям из любой точки страны, где есть интернет. Заказчик может самостоятельно настраивать сценарии автоматизации с помощью удобного интерфейса и ИИ-инструментов.