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«Очаково» автоматизирует закупки с помощью B2B-Center

Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» перевел закупочные процедуры на электронную площадку B2B-Center, входящую в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС. Это часть трансформации, направленной на повышение прозрачности, автоматизацию процессов и централизацию аналитики по всей компании. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

В рамках проекта закупки головного офиса и четырех производственных филиалов (Московского, Краснодарского, Пензенского, Тюменского, а также Южной винодельческой компании) были объединены в едином контуре – на обновленной площадке «Тендеры 2.0».

Главные задачи «Очаково» на B2B-Center поиск новых поставщиков и расширение пула партнеров для всех категорий — от сырья и оборудования до упаковки и канцелярии, а также снижение закупочных цен и получение более выгодных условий за счет усиления конкуренции, обеспечение прозрачности и легитимности всех процедур.

Первые итоги работы на площадке B2B-Center уже показали положительную динамику: увеличилось число участников торгов, ускорился поиск поставщиков и выросли показатели экономии.

В дальнейшем «Очаково» планирует наращивать объемы закупок на B2B-Center. Основной фокус будет на сырье, оборудовании, запчастях, логистике и подрядных работах. Кроме того, компания намерена использовать площадку не только для закупок, но и для реализации вторичного сырья, излишков продукции и бывшего в употреблении оборудования.

В перспективе планируется расширить использование решений B2B-Center за счет внедрения модуля управления поставщиками, дальнейшей автоматизации процессов и подключения корпоративного интернет-магазина для масштабирования цифрового подхода на все направления деятельности.

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«Для нас важно, чтобы закупки были не только эффективными, но и абсолютно прозрачными. B2B-Center дает нам доступ к широкой базе проверенных поставщиков и централизованную аналитику по всей компании. Это позволяет выстраивать максимально эффективные контракты — от закупки сырья до реализации вторичных ресурсов», — сказал Юрий Антонов, генеральный директор АО МПБК «Очаково».

«Мы создаем условия для перехода крупных компаний от фрагментированных закупок в разных ЭТП в единый контур нашей площадки. Бизнесу нужна система с полным циклом, где можно закупать и продавать, имея прозрачные процессы и полную аналитику. Все эти потребности закрывает B2B-Center, который объединяет продвинутые инструменты для цифровизации закупок, а также масштабную базу проверенных поставщиков. Уверены, что на базе наших решений компания «Очаково» выстроит прозрачный и эффективный закупочный процесс», — отметила Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center.

Все закупочные процедуры «Очаково» собраны на корпоративной торговой площадке компании.

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