CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» усилил интернет для фермеров и пассажиров в Добринке

Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-оборудование в Добринке, где проживают почти 10 тыс. человек. Еще сотни пассажиров ежедневно проезжают здесь по железной дороге, которая связывает Липецк, Тамбов и Воронеж с Москвой и Санкт-Петербургом. Благодаря проведенным работам жителям и гостям Добринки доступен мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с и более уверенный прием сигнала голосовой связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы по апгрейду базовых станций прошли в нескольких локациях населенного пункта. Связисты подключили низкочастотный диапазон LTE, что обеспечило максимальную дальность действия сигнала от базовых станций и отличное проникновение сквозь толстые стены в помещения.

Кроме того, инженеры «МегаФона» провели рефарминг оборудования, оптимизировав действующую радиосеть: перенастроили параметры, скорректировали азимуты и углы наклона антенн, повысили эффективность использования частотного ресурса. Это позволило расширить зону покрытия и улучшить качество связи.

Более уверенный прием сигнала стал доступен в центре поселка, в районе детского парка, основных социальных объектов, жилых домов, железнодорожной станции и Добринского элеватора.

Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения
Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения Цифровизация

«Добринский округ называют главной сельскохозяйственной житницей Липецкой области – сейчас у поставщиков зерна и сахарной свеклы горячая пора. Мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы фермерам было легче вести бизнес онлайн. Улучшение параметров связи почувствуют и многочисленные пассажиры — одноименная железнодорожная станция играет в Добринке роль настоящего транспортного хаба. Мы постарались завершить работы к летнему сезону, когда трафик заметно возрастает и востребованность в скоростном мобильном интернете растет», — сказал директор «МегаФона» в Липецкой области Дмитрий Хорошев.

Ранее оператор улучшил покрытие сети на железнодорожной станции Дрязги в Усманском районе, трассах ЛипецкУсмань, Хлевное — Тербуны, а также прокачал связь в городе Задонске, селе Донское и в поселке Лев Толстой.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Станислав Смышляев, «КриптоПро»: Подлинный суверенитет – это когда мир ориентируется на наши криптографические решения

VK закупает мощные макбуки для разработчиков мессенджера Max и «VK Видео»

Инфраструктура 2030: как перестать строить ИТ по лекалам прошлого

В России создана ИИ-система для контроля ледовой обстановки

Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения

Эстонские госучреждения отправляют в карантин электронную почту из Рунета

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще