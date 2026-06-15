Kulikov Group централизовала обучение сотрудников и сократила срок адаптации с трех до двух месяцев с помощью iSpring LMS

Компания Kulikov Group перешла на единую систему корпоративного обучения на базе iSpring LMS. Это позволило объединить все разрозненные инструменты в единый контур и внедрить структурированную систему адаптации и развития сотрудников. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Kulikov Group – компания, развивающая производственный, розничный и франчайзинговый бизнес в сфере десертов, более 30 лет работает на рынке. География компании охватывает Кыргызстан, Казахстан и Россию, а обучение сотрудников стало важной частью операционной модели бизнеса, напрямую влияющей на качество процессов и масштабирование.

До перехода на iSpring LMS обучение в компании проводилось преимущественно в очном формате: сотрудники посещали лекции, работали с бумажными материалами и проходили тестирование. Отдельные элементы постепенно переносились в цифровой формат, однако единая система отсутствовала. В период пандемии обучение в сжатые сроки перевели в дистанционный формат, используя модуль обучения в корпоративной системе, не предназначенной для этих задач. По мере роста компании образовательная инфраструктура усложнялась: появлялись самописные решения, которые приходилось поддерживать вручную, что ограничивало развитие такой модели.

Выбор iSpring LMS был обусловлен необходимостью перейти от набора разрозненных инструментов к единой платформе, способной обеспечить прозрачность обучения, автоматизацию процессов и масштабируемость.

«Ранее система обучения была полностью разрозненной, и нам постоянно приходилось что-то придумывать и дорабатывать. Это создавало большую нагрузку на наших ИТ-специалистов, вместо полноценной экосистемы мы фактически создавали временные решения и “костыли”. Поэтому мы приняли решение найти готовый инструмент, который не потребует постоянной доработки. Мы выбрали iSpring, и стало понятно: платформа закрывает задачи, которые на тот момент даже не были формализованы в ТЗ, в том числе те, которые мы хотели реализовать, но не понимали, как к ним подступиться», — отметил Дмитрий Ефремов, руководитель корпоративного обучения и культуры Kulikov Group.

Внедрение проходило поэтапно: ранее запущенные курсы завершались в старой системе, а новые программы сразу запускались в iSpring LMS, что позволило провести переход без существенных изменений для пользователей.

Сегодня обучение в компании построено как единая система, охватывающая производственный персонал, сотрудников розницы и офисные команды. Для каждой категории сформированы собственные образовательные треки: от обязательных курсов по безопасности и стандартам работы до программ по развитию управленческих и коммуникативных компетенций.

Изменился и процесс адаптации: каждому сотруднику назначается индивидуальный план с четкими задачами, сроками и контрольными точками, а все этапы обучения фиксируются в системе и доступны как наставникам, так и руководителям.

Отдельным направлением стала автоматизация аттестации и контроля знаний. Если раньше массовая оценка сотрудников требовала значительных организационных ресурсов и проходила очно, то теперь весь процесс перенесен в цифровую среду, где фиксируются результаты, отслеживается активность пользователей и выявляются пробелы в знаниях. Это позволило получить более объективную картину уровня подготовки сотрудников и оперативно дорабатывать образовательные материалы.

В результате внедрения iSpring LMS компания получила полную прозрачность образовательных процессов: руководители видят не только итоговые результаты, но и динамику обучения, включая время прохождения курсов и сложные для сотрудников темы. Адаптационный период сократился с трех до двух месяцев, обучение стало доступно на нескольких языках, а наставники смогли сосредоточиться на развитии навыков, а не на административных задачах. Дополнительно повысилась вовлеченность. Например, адаптационный курс для сотрудников розничной сети получил оценку 4,9 из 5.

«Компании, которые активно масштабируются, неизбежно сталкиваются с ограничениями разрозненных образовательных инструментов. Переход к единой LMS позволяет не только стандартизировать обучение, но и встроить его в бизнес-процессы: от адаптации до развития и оценки сотрудников. Мы видим, как системный подход к обучению влияет не только на внутренние метрики, но и на более широкие показатели, включая скорость закрытия вакансий и устойчивость операционной модели», — сказала Екатерина Бергер, коммерческий директор iSpring.

В ближайших планах Kulikov Group: интеграция платформы с внутренними сервисами, чтобы сотрудники могли видеть в одном месте не только образовательную траекторию, но и другие данные, связанные с работой: бонусы, достижения и карьерные возможности. Также команда экспериментирует с новыми форматами курсов и ищет способы перенести в онлайн те элементы обучения, которые раньше существовали только в офлайн-формате.