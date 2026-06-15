«ICL Инженерный центр» обеспечил пожарную безопасность ИТ-парка «Синергия» в ОЭЗ «Алабуга»

«ICL Инженерный центр» (входит в группу компаний ICL) завершил комплексный проект по монтажу, модернизации и интеграции систем противопожарной защиты в строящемся корпусе 4.2. ИТ-парка «Синергия» — крупнейшем в Восточной Европе индустриальном парке на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Республике Татарстан. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

Заказчиком проекта выступило ООО «Алабуга Девелопмент» — генеральный подрядчик, входящий в структуру АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». Перед интегратором стояла задача дооснастить и ввести в эксплуатацию ключевые инженерные системы для получения официального разрешения на использование собственного офисного пространства парка.

Специалистам «ICL Инженерный центр» предстояло решить ряд сложных задач: осуществить поставку и монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС), провести модернизацию системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), а также интегрировать новые системы с уже существующей инфраструктурой заказчика, включая системы контроля управления доступом (СКУД) и вентиляции.

Ключевым вызовом стали особенности помещения: высота потолков превышала 15 метров, а подпотолочное пространство было перегружено воздуховодами и кабельными лотками, что затрудняло установку и настройку оборудования. В ответ на эти вызовы инженеры спроектировали и внедрили решение на базе линейных дымовых извещателей, разработав специальные крепления и монтажные схемы для эффективности работы датчиков. Другим условием проекта стала необходимость проведения работ в действующем офисе без остановки его работы. Монтаж осуществлялся исключительно в ночное время, при соблюдении мер безопасности и сохранности имущества заказчика.

«Несмотря на все технические и организационные сложности, работы были выполнены в полном объеме и в установленные сроки. А после – мы провели комплексные испытания всех противопожарных систем, что позволило создать эффективную и надежную систему защиты, способствующую сохранению жизни и здоровья сотрудников парка», — сказал менеджер по развитию продаж «ICL Инженерный центр» Булат Хаиров.