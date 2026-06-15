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ГК Softline: промышленный сектор Центральной Азии тестирует практики GEO-оптимизации

Горнодобывающие, нефтегазовые и производственные компании региона начинают тестировать оптимизацию под ИИ-поиск. Эксперты связывают интерес с высокой стоимостью лида в B2B и растущей цифровизацией технических данных. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Промышленные предприятия Казахстана и Узбекистана становятся первыми кандидатами на внедрение GEO-оптимизации в регионе. Согласно отраслевым наблюдениям, компании с длинным циклом сделки и высокой стоимостью привлечения клиента (горная добыча, нефтегаз, тяжелое машиностроение) получают максимальную отдачу от попадания в рекомендации от ИИ по специализированным запросам.

Типовой проект внедрения занимает три-четыре месяца и включает четыре этапа: аудит видимости бренда в ответах нейросетей, техническую оптимизацию сайта, создание экспертного контента на русском, английском и государственных языках, а также настройку мониторинга цитируемости. В отличие от классического цифрового маркетинга фокус тут смещается с привлечения кликов на обеспечение упоминаний: бренд должен стать «доверенным источником» для алгоритмов.

«Решение о выборе в промышленном B2B часто принимается на основе комплексного анализа, который сегодня все чаще делегируется ИИ-ассистентам, – сказал Илхом Бегматов, региональный представитель в Узбекистане ГК Softline. – Например, если нейросеть не “знает” о вашем предприятии как о поставщике оборудования, вы просто выпадаете из воронки. Поэтому GEO-оптимизация для этого сектора становится способом удержать работающий канал привлечения партнеров».

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При этом регион сталкивается с дефицитом инструментов: специализированные платформы для анализа видимости в LLM (Adobe LLM Optimizer, Profound) не имеют локализованных версий для казахского и узбекского языков. Компании компенсируют это комбинацией международных сервисов и ручной работы с локальными экосистемами (2ГИС, «Яндекс Карты», отраслевые каталоги).

Тренд указывает на то, что промышленный сектор может стать драйвером формирования методологии GEO в Центральной Азии. Те предприятия, которые отработают подходы в 2026–2027 гг., могут получить не только конкурентное преимущество, но и возможность тиражировать решения на смежные отрасли. Компании, которые отложат старт, столкнутся с более высокими барьерами входа на уже сформированный рынок.

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