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Бизнес ускорил закупки ИТ-решений для логистики на 33%

Российские компании увеличили закупки ИТ-решений для управления логистикой и цепочками поставок. По данным электронной торговой площадки ТендерПро, за январь–май 2026 г. общее число таких закупок выросло на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ООО «ТендерПро».

Самый высокий темп роста показывают решения для управления складом (WMS), транспортной логистикой (TMS), мониторинга транспорта на базе ГЛОНАСС, а также маршрутизации и управления доставкой. В среднем по этим категориям рост составил около 35%.

Электронный документооборот остается одним из значимых направлений цифровизации логистики. За январь–май 2026 г. число закупок решений для ЭДО выросло примерно на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании внедряют системы Directum, «Контур.Диадок», СБИС и «1С:Документооборот» для обмена документами внутри цепочек поставок и с контрагентами. Дополнительным стимулом развития выступают регуляторные требования в сфере грузоперевозок, которые ускоряют внедрение ЭДО для обмена транспортными и сопроводительными документами.

Регуляторные изменения также стимулируют развитие проектов по интеграции с государственными сервисами. За январь–май 2026 г. число таких закупок выросло примерно на 38%. В сегмент входят решения для работы с системой маркировки «Честный ЗНАК», ЕГАИС и другими государственными платформами контроля перевозок.

По оценке экспертов «ТендерПро», компании переходят от автоматизации отдельных участков логистики к управлению всей цепочкой поставок в единой цифровой среде.

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«Сегодня бизнесу важно обеспечивать прозрачность движения товаров, контроль запасов и оперативный обмен данными между всеми участниками поставок. Поэтому компании инвестируют не только в учетные системы, но и в решения для управления складом, транспортом и документооборотом», — сказала Елена Астафьева, коммерческий директор Tender.Pro.

В «ТендерПро» ожидают сохранения роста спроса на логистические ИТ-решения на фоне усложнения цепочек поставок, повышения требований к скорости доставки и усиления регуляторных требований, включая переход к обязательному электронному документообороту.

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