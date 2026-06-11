В экосистеме «Лукоморье» появился сервер лицензий «Сокол»

ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила о включении в свой продуктовый контур сервера лицензий «Сокол». Продукт позволяет вести учет лицензий и сертификатов, настраивать права доступа к функциональности программных продуктов и получать данные для аудита и контроля.

«Сокол» — это система для централизованного управления лицензиями, сертификатами и правами доступа к программным продуктам. Она позволяет хранить и администрировать всю информацию о лицензиях и сертификатах в одном месте, вместо того чтобы размещать ключи и лицензионные файлы на компьютерах пользователей или внутри приложений.

Благодаря этому компания получает единый подход к лицензированию своих продуктов, упрощает поиск необходимой информации и сокращает время, которое сотрудники тратят на рутинные операции. «Сокол» также помогает защитить программное обеспечение от несанкционированного использования и копирования, предоставляет данные для аудита лицензий и помогает соблюдать требования по контролю и учету программного обеспечения.

На платформе можно создавать лицензии, управлять клиентами и пользователями, вести карточки продуктов, настраивать права доступа и хранить информацию о лицензиях и сертификатах. Для взаимодействия с внешними системами предусмотрен API. С его помощью можно создавать лицензии и проверять права доступа к функциональности приложений.

Платформа поддерживает несколько моделей лицензирования: индивидуальные лицензии для пользователей и организаций, конкурентные лицензии с ограничением количества одновременных подключений, серверные лицензии, а также другие типы лицензий в зависимости от задач продукта.

Отдельным направлением развития решения является конструктор лицензий и сертификатов. В системе можно создавать карточки с настраиваемой структурой полей и атрибутов для различных бизнес-процессов. Для настройки используется визуальный no-code-конструктор форм. В дорожной карте продукта также предусмотрена возможность создания сертификатов по шаблонам.

«Сокол» поддерживает два варианта развертывания. При наличии доступа в интернет используется внешний сервис лицензирования с единым источником данных по лицензиям. Для организаций, работающих в закрытых контурах, доступна локальная установка с поддержкой офлайн-активации (on-premise).

«Для разработчиков программного обеспечения лицензирование — это не только способ защиты продукта, но и важная часть взаимодействия с клиентами. При разработке «Сокол» мы стремились создать универсальную платформу, которая закрывает потребности как небольших продуктовых команд, так и крупных вендоров программного обеспечения. Благодаря гибкой архитектуре, поддержке API и возможности работы в закрытых контурах, система легко адаптируется под различные сценарии лицензирования и помогает компаниям выстраивать зрелые процессы управления программными продуктами на всех этапах их жизненного цикла», — отметил Лев Ройзенберг, директор по управлению продуктами ИТ-экосистемы «Лукоморье».