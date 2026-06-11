«Умная Логистика» запускает рабочую группу по аналитике в логистике совместно с СПЦП

«Умная Логистика» запускает рабочую группу в Лаборатории SCM Марафона Совета профессионалов по цепям поставок (СПЦП). Проект развивает сервис «Продвинутая аналитика больших данных» — инструмента для управления ставками, тендерами и транспортным бюджетом на основе Big Data и умного прогнозирования. Об этом CNews сообщили представители «Умной Логистики».

Для грузоотправителей точность ставки напрямую влияет на экономику и стабильность поставок. Ставка выше рынка ведет к переплатам, а заниженная – к риску не найти перевозчика. При этом решения часто принимаются на основе разрозненных данных: истории торгов, Excel-таблиц, примерных рыночных ориентиров и опыта команды.

Вместе с группой экспертов, участников СПЦП «Умная Логистика» определит, какие данные нужны командам цепей поставок в ежедневной работе, какие факторы нужно учитывать в прогнозе ставок и как сделать представление аналитики удобной для пользователей. Проект пройдет в формате онлайн-встреч.

«Аналитика должна отвечать на реальные вопросы бизнеса. Рабочая группа поможет протестировать наши гипотезы и сформулировать требования к продукту вместе с экспертами, отвечающими за логистику и управление цепями поставок», — отметил Александр Плешивых, директор по маркетингу «Умной Логистики».

«Формат Лаборатории SCM Марафона СПЦП позволяет переводить экспертизу профессионального сообщества в прикладные решения. Проект с «Умной Логистикой» как раз про такую совместную работу рынка и технологической команды», — отметил Ырысбек Ташбаев, исполнительный директор Совета профессионалов по цепям поставок.

По итогам проекта команда сформирует требования к продукту и дорожную карту.