Т2 перешел на отечественную систему документооборота

Т2, российский оператор мобильной связи, импортозаместил иностранный ИТ-сервис управления бизнес-процессами и документооборотом. Т2 полностью перешел на отечественную ЕСМ-платформу «СЭД Тезис» компании «Хоулмонт». Новая система ежесуточно обрабатывает более 2 млн документов и выдерживает пиковые нагрузки в 3 тыс. одновременных сессий.

До конца 2023 г. документооборот Т2 был построен на зарубежном решении, но из-за приостановки должного уровня вендорской поддержки и отсутствия обновлений накопленный объем технического долга достигал десятков тысяч человеко-часов – это критически замедляло внедрение новых бизнес-функций.

Переход на «СЭД Тезис» занял два года. Сейчас платформа обеспечивает бесперебойную работу 13 тыс. пользователей, поддержку 3 тыс. сессий одновременно и ежемесячную обработку более 2 млн документов. Ключевой результат – отказ от иностранного ПО без остановки бизнес-процессов компании.

Выбор партнера обусловлен следующими критериями: статусом российского ПО, открытым исходным кодом и возможностью интеграции с существующей инфраструктурой Т2. В ходе внедрения команды Т2 и вендора разработали пять крупных модулей, охватывающих кадровый и бухгалтерский документооборот, а также обработку данных по абонентам и контрагентам. Low-Code-платформа реализует изменения без привлечения большого числа разработчика и написания сложного кода.

Т2 намерен развивать внедренное решение. Следующий этап – использование ИИ для автоматической обработки и маршрутизации входящих документов.

Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по информационным технологиям Т2, сказал: «Завершение проекта по внедрению отечественной ECM-платформы – важная веха на пути перехода на российское программное обеспечение. Мы не только избавились от значительного технического долга и устаревшей архитектуры, но и ускорили разработку, сделав внутренние сервисы удобными для сотрудников. Отмечу, что вендор регулярно обновляет продукт, – это позволяет быстро внедрять наши собственные наработки. В ближайшее время планируем интегрировать генеративный ИИ-инструмент для ускоренной обработки документов».

Александр Воробьев, product owner «СЭД Тезис», компания «Хоулмонт», отметил: «Проект в Т2 стал для нас вызовом, требующим не только технологической экспертизы, но и высокой гибкости. Результат успешного внедрения стал возможен благодаря плотной совместной работе: наши разработчики интегрировались в команду Т2, участвовали на встречах, вели коммиты и ревью в общих инструментах. В итоге к моменту запуска команда Т2 была полностью готова развивать систему самостоятельно. Мы гордимся, что «СЭД Тезис» обеспечивает критически важные процессы для 13 тысяч сотрудников Т2».