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Пожарная безопасность столичных объектов: F-metrics делает проекты в nanoCAD

Компания F-metrics , разработчик документации по пожарной безопасности в Москве, завершила переход на российское программное обеспечение. Компания не только сохранила полную работоспособность, но и получила новые конкурентные преимущества, выбрав в качестве основной САПР платформу nanoCAD. Об этом CNews сообщили представители «Нанософт».

Портфолио F-metrics включает десятки объектов столицы: от Центрального телеграфа на Тверской и ТРК «Европолис» до крупнейших жилых комплексов («Остров», «River Park Кутузовский», «Republic», «Emotion», «Дом Chkalov»). Разработка документации для таких проектов требует безупречной точности и слаженной работы специалистов.

Работа F-metrics строится по проектному принципу: над каждым заказом трудится команда инженеров, которые совместно создают и проверяют проектную документацию, в которую входят отчеты по анализу пожарных проездов и обеспечению доступа пожарной охраны, расчет по оценке пожарного риска и другие документы, содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мер по обеспечению пожарной безопасности объекта. Точность и согласованность действий команды инженеров напрямую зависят от инструментов, используемых для проектирования и анализа объёмно-планировочных решений.

В качестве альтернативы зарубежному решению компания F-metrics выбрала платформу nanoCAD от «Нанософт». Выбор был сделан после оценки функционала и анализа совместимости с существующими процессами и ИТ-инфраструктурой компании. Ключевыми требованиями были совместимость форматов, высокая скорость работы с чертежами, предсказуемый процесс внедрения. При консультационной поддержке премьер-партнера «Нанософт» — компании «Системный софт» — провели тестирование с участием всех инженеров F-metrics. Функционал nanoCAD оказался полностью совместим с текущими проектами, а пользовательский опыт не потребовал дополнительного обучения.

Использование дополнительных модулей платформы nanoCAD стало основой для развития бизнеса компании. Одно из подразделений F-metrics занимается анализом пожарных проездов для проектируемых объектов и разработкой решений по обеспечению доступа пожарных в здания с помощью подъемных механизмов. Каждый механизм имеет определенную рабочую зону, проекцию которой общепринято обозначать на фасаде здания. Для наглядного отображения этих зон компания внедрила компонент «3D», который позволил создавать реалистичные визуализации рабочих областей пожарной техники. Это облегчает восприятие проектных решений заказчиками и помогает им проходить согласования в надзорных органах.

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«Миграция на отечественное САПР-решение не стала для нас проблемой. Платформа nanoCAD обладает необходимой функциональностью, имеет понятный интерфейс и просто администрируется. Переход прошёл быстро и без простоев, а модуль “3D” дал нам ощутимое конкурентное преимущество — теперь мы можем наглядно демонстрировать решения нашим заказчикам», — сказал Сергей Генинг, технический директор компании F-metrics.

Переход на nanoCAD прошел в сжатые сроки без простоев в работе и потери данных. Сегодня платформа используется как основной инструмент для работы с документацией в формате *dwg.

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