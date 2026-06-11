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«МегаФон» запустил LTE на трассе М-8 в районе Важской Запани

«МегаФон» запустил базовую станцию в поселке Важская Запань, в 22 километрах к северу от Вельска. Впервые в этом месте появился уверенный LTE-сигнал, доступный жителям поселка и всем проезжающим по пролегающему здесь участку трассы М-8. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Теперь местные жители и посетители заказника могут с удобством пользоваться банковскими приложениями, госпорталами и маркетплейсами, смотреть фильмы онлайн и общаться по видеосвязи. Зона нового LTE-покрытия распространилась на участок федеральной автодороги «Холмогоры», соединяющей Москву с северными регионами страны. Водителям и пассажирам стало проще строить маршруты, следить за дорожной обстановкой, слушать музыку онлайн и оставаться на связи в пути.

Оборудование работает одновременно в нескольких диапазонах частот. Благодаря этому сигнал хорошо расходится по открытой местности и уверенно проникает в помещения, а мобильный интернет сохраняет скорость до 20 Мбит/с.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

В поселке также стала доступна голосовая связь по технологии VoLTE: голос собеседника звучит чище, а мобильный интернет в процессе звонка не прерывается.

«Участки трассы М-8 — одно из направлений нашего проекта, в котором мы последовательно закрываем «белые пятна» в LTE-покрытии на федеральных автодорогах Поморья. Важская Запань в Вельском округе встречает большинство въезжающих в регион, и новой инфраструктурой мы помогаем одновременно и местным жителям, и автомобилистам. Работу на этом маршруте будем продолжать», — отметила директор «МегаФона» в Архангельской области Татьяна Беляева.

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