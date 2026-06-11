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«Ижавиа» ведет документооборот в Directum Lite

Внедрение базовой функциональности платформы Directum RX в авиакомпании «Ижавиа» ускорило согласование договоров в четыре раза и на 40% снизило нагрузку на сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Directum.

За семь месяцев компания автоматизировала делопроизводство, работу со служебными записками и договорами. Благодаря возможностям low-code-разработки специалисты авиакомпании создали собственный модуль автоматического проставления штампов на электронные документы.

Сегодня в системе работают 100 сотрудников «Ижавиа». До внедрения ПО часть внутренних документов согласовывалась на бумаге. Теперь система самостоятельно направляет договоры и служебные записки нужным участникам по автоматизированным маршрутам. Раньше согласование могло занимать от семи дней до шести месяцев, после внедрения — в среднем за три дня.

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«Процедура согласования договоров стала структурированной. Упорядочилась работа с версиями договоров, теперь видна четкая связь между служебной запиской и договором, к которому она оформлена. Распределение договоров между сотрудниками внутри одной службы автоматизировано, что позволяет экономить рабочее время. Одним из самых важных новшеств для нас стала возможность создания разных видов маршрутов согласования договоров, благодаря чему мы самостоятельно можем влиять на процессы согласования, своевременно внося в них корректировки», – сказал Дмитрий Холмогоров, начальник отдела по договорной работе АО «Ижавиа».

В ближайшее время в «Ижавиа» планируют перейти на работу с шаблонами документов, организовать подписание первичных документов с помощью электронной подписи и отправку контрагенту через ЭДО, добавить проставление штампов с отражением статей затрат и мест возникновения затрат, а также отслеживать договоры от запуска согласования до подписания всей первичной документации по ним.

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