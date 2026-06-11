Готовое решение для интеграций: MWS Octapi теперь работает в Deckhouse Kubernetes Platform

«МТС Web Services» (MWS), входящая в цифровую экосистему МТС, подтвердила совместимость интеграционной платформы MWS Octapi с платформой для управления контейнерными нагрузками Deckhouse Kubernetes Platform компании «Флант». Это позволит клиентам более оперативно осуществлять переход на отечественные решения вместо вендорских шин данных и строить интеграции на технологически независимом стеке.

Платформа для интеграции высоконагруженных систем в разнородных ИТ-ландшафтах MWS Octapi была развёрнута и прошла тестирование в кластере Deckhouse Kubernetes Platform. Во время интеграции была проведена проверка всех необходимых систем: установки компонентов, публикации и управления API, применения политик безопасности, обмена данными между сервисами.

Совместимость решений позволяет компаниям запускать интеграционные сервисы на базе российского ПО и осуществлять миграцию с иностранных решений. Это упрощает развёртывание в контейнерной среде и сокращает время вывода цифровых сервисов на рынок. По итогам испытаний между компаниями подписаны сертификаты, подтверждающие корректную работу решений в едином контуре.

«MWS Octapi используется для интеграции корпоративных систем, поэтому для заказчиков важно, чтобы платформа стабильно работала в том числе в Kubernetes-среде под реальной нагрузкой. Тестирование показало корректную работу решения в кластере Deckhouse. Мы планируем далее развивать наше техническое сотрудничество», — сказал Павел Воронин, генеральный директор «МТС Web Services».

«Совместимость с Deckhouse Kubernetes Platform позволяет клиентам запускать интеграционную платформу MWS Octapi в полностью автоматизированном контуре: от декларативного развёртывания до встроенного мониторинга и политик безопасности. Это значит, что команды могут сосредоточиться на сценариях взаимодействия систем и при этом соблюдать требования к отказоустойчивости и защите данных», — отметил генеральный директор компании «Флант» Александр Титов.