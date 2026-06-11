Четверть российских компаний уже используют ИИ в облаке

Каждая четвертая (28%) российская компания пилотирует или использует ИИ в облаке, а не разрабатывает сервисы на базе собственной инфраструктуры. Среди преимуществ облака — готовые модели и ИИ-сервисы, а также скорость запуска экспериментов. Об этом говорится в исследовании Apple Hills Digital, Cloud.ru, Selectel и VK Tech.

Согласно исследованию, 24% компаний уже используют ИИ в облаке, еще 4% находятся на этапе пилотирования, а 18% планируют начать работу с такими решениями в ближайшие 12 месяцев. При этом 12% респондентов не используют ИИ в облаке и не планируют этого делать, 7% ограничиваются встроенными ИИ-функциями SaaS-сервисов, а 5% развивают ИИ исключительно в собственной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Главной причиной использования облака для ИИ стали готовые модели и ИИ-сервисы — этот вариант выбрали 36% компаний. Для 32% важна возможность быстрее запускать эксперименты и тестировать новые сценарии. Еще 27% используют облако для повышения безопасности ИИ-решений, а 23% — для масштабирования уже работающих проектов. Среди других причин — снижение стоимости разработки (20%), управление данными (18%) и организация совместной работы команд (16%).

В данный момент для многих компаний провайдер является преимущественно поставщиком инфраструктуры. Так, 41% респондентов сообщили, что внедряют ИИ самостоятельно, используя облако только для вычислительных ресурсов. У 29% компаний провайдер участвует в проекте частично, 20% работают через сторонних интеграторов и консультантов, и лишь 10% активно сотрудничают с облачным провайдером при внедрении ИИ.

При выборе ИИ-предложения провайдера наибольшее значение имеют предобученные модели и интеграция с данными и аналитикой — оба фактора набрали по 23%. Далее следуют управление данными и приватность (21%), доступ к сторонним моделям (20%) и экспертиза провайдера в области ИИ (20%). GPU- и TPU-ресурсы оказались лишь на седьмом месте среди факторов выбора: их отметили 17% респондентов.

Чаще всего компании используют в облаке open-source модели — такой подход выбрали 37% респондентов. По 27% работают с облачными ИИ-агентами и обученными большими языковыми моделями. Готовые GenAI-сервисы в формате SaaS используют 18% компаний, еще 17% разворачивают ИИ-модели в частном облаке. По 13% развивают собственные модели и используют инструменты оркестрации ИИ-агентов.

Исследование проводилось в два этапа: качественный (27 глубинных интервью с руководителями, отвечающими за ИТ-инфраструктуру крупных компаний) и количественный (онлайн-анкетирование 419 компаний из различных отраслей экономики). Период проведения: январь–апрель 2026 года. Респонденты — руководители и специалисты, участвующие в принятии решений об ИТ-инфраструктуре и облачных сервисах: лица, принимающие решения, члены профильных комитетов и технические эксперты.