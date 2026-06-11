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«Аксиома-Софт» и «Уралоргсинтез» вывели проект внедрения «1С:ERP» на этап опытно-промышленной эксплуатации

Компания «Аксиома-Софт» сообщила о переходе проекта внедрения «1С:ERP» в АО «Уралоргсинтез» на этап опытно-промышленной эксплуатации. Проект реализуется с 2024 г. и предусматривает замену системы «1С:УПП», поддержка которой завершится в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Аксиома-Софт».

На текущем этапе началось тестирование новой системы. В конце апреля 2026 г. часть подразделений работала в офлайн-режиме с ранее перенесенными данными за 2025 г. и I квартал 2026 г. Основная задача этапа - отработка функциональности системы и обучение пользователей.

С 1 мая 2026 г. к работе в системе подключены все подразделения предприятия. Данные параллельно вносятся в действующую систему «1С:УПП» и внедряемую «1С:ERP», что позволяет сверять результаты и обеспечивать корректность перехода.

Проект охватывает восемь функциональных блоков, включая производство, закупки, склад, логистику, казначейство, ТОиР и учет СИЗ. В системе реализовано более 45 бизнес-процессов и свыше 120 функциональных требований. К ней подключены 22 подразделения и 27 центров финансовой ответственности. Пользователями решения станут более 250 сотрудников.

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Управляющий директор АО «Уралоргсинтез» Виктор Фоменко отметил, что при реализации проекта приоритетами являются достоверность данных и возможность принятия управленческих решений на их основе. Он также обратил внимание, что в ходе реализации проекта объем задач увеличился более чем на 40% по сравнению с первоначальным техническим заданием, при этом стоимость проекта не изменилась.

В перспективе «1С:ERP» станет частью корпоративной информационной системы группы компаний «ЭКТОС», в которой предприятие выступает пилотной площадкой.

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