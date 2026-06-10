В Якутии представили роботизированную мобильную станцию для беспилотных воздушных судов

В Якутии представлена роботизированная мобильная станция PASECA для беспилотных воздушных судов.

Проект реализуется компанией «Форпост», которая является резидентом ГАУ технопарка «Якутия» с проектом по разработке и внедрению дрон-станции PASECA. Компания также входит в состав Научно-производственного центра компетенций и испытаний в сфере развития беспилотных авиационных систем «Полярный».

Роботизированная мобильная станция PASECA предназначена для автоматического базирования беспилотных воздушных судов. Комплекс обеспечивает размещение, зарядку, управление и техническое сопровождение беспилотников различных типов и производителей. Станция позволяет организовать автономную работу беспилотных систем, значительно сокращая необходимость постоянного присутствия операторов на месте. Технология может использоваться для мониторинга территорий, обследования инфраструктурных объектов, экологического контроля, поисково-спасательных мероприятий и других задач, требующих регулярного применения беспилотной авиации.

Проект получил одобрение фонда «Сколково», а также статус резидента инновационного центра. Дополнительным подтверждением перспективности разработки стала победа в программе «Техновосток 2030», по итогам которой проект получил грантовую поддержку в размере 9,99 млн руб.

Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Петр Николаев отметил: «Роботизированные мобильные станции позволяют обеспечить непрерывную работу беспилотных воздушных судов и открывают новые возможности для мониторинга территорий, контроля инфраструктуры и решения задач в труднодоступных районах. Для Якутии, с ее огромными расстояниями и сложными природными условиями, такие решения особенно востребованы. Сегодня важно, что оборудование уже находится в Якутске и готово к дальнейшей практической апробации».