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T2 улучшил покрытие в популярных туристических местах Ростовской области

T2, российский оператор мобильной связи, усилил сеть в популярных туристических локациях Ростовской области. Компания провела технические работы вблизи востребованных мест отдыха и на ключевых автомобильных маршрутах региона, улучшив качество связи перед началом сезона отпусков и активных путешествий. Об этом CNews сообщили представители T2.

Непрерывное развитие сетевой инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений работы T2 в Ростовской области. Оператор регулярно модернизирует оборудование, расширяя емкость сети и повышая качество мобильных услуг в локациях с высокой нагрузкой. В преддверии летних отпусков и школьных каникул инженеры T2 усилили покрытие в точках притяжения региона, пользующихся большой популярностью как среди местных жителей, так и путешественников.

Модернизация охватила места отдыха, культурные объекты и прогулочные зоны Ростовской области. Так, в Красносулинском районе оператор расширил зону охвата сети в одном из крупнейших южных парков для семейного отдыха – «Малинки». В Неклиновском районе работы были проведены в районе маяка в хуторе Мержаново и на пляжах поселка Золотая Коса, а в Ростове-на-Дону – в парке культуры и отдыха имени Н.А. Островского. Кроме того, Т2 усилила покрытие на территории знаковых культурных объектов Новочеркасска – Музея истории Донского казачества и Дома-музея художника И.И. Крылова.

Улучшения коснулись не только туристических объектов, но и ключевых транспортных маршрутов региона. T2 расширила сеть на участках Ростовского транспортного кольца вблизи хутора Нижнетемерницкий, федеральной трассы М4 «Дон» в Аксайском и Октябрьском районах, а также на нескольких отрезках автодорог 60Р-1 и Р-260, которые соединяют Ростовскую область со столицами соседних регионов – Ставрополем и Волгоградом.

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Проведенные технические работы позволят обеспечить устойчивую работу сети как для местных жителей, так и для многочисленных гостей региона, которые приезжают познакомиться с природными, культурными и историческими достопримечательностями Ростовской области.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2: «Сегодня уровень развития цифровизации во многом определяет привлекательность территории для жизни, отдыха и работы, а также внутреннего туризма. Комфортное использование онлайн-сервисов, навигации, банковских приложений и других привычных цифровых инструментов становится базовым ожиданием пользователей независимо от того, находятся они в крупном городе или далеко за его пределами. Развивая покрытие в туристических локациях и на транспортных маршрутах, мы заботимся о комфорте жителей и гостей региона, чтобы наши клиенты, не задумываясь о связи, могли сосредоточиться на отдыхе, впечатлениях и общении.

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