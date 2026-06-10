Рукописи и нотные наброски Чайковского оцифруют на российском оборудовании

Корпорация «Элар» поставила планетарный сканер «ЭларСкан» А2-600Р в Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского, в собрании которого хранится более 200 тыс. предметов. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского — первый мемориальный музыкальный музей России, основанный в 1894 г. В его фондах хранятся архивные документы, альбомы, книжные и нотные издания из личной библиотеки композитора.

Несмотря на проведенную ранее оцифровку музейных предметов в рамках Государственного каталога Музейного фонда России, работа с фондовыми коллекциями продолжается. Для формирования полноценного электронного фонда музею предстоит перевести в цифровой формат десятки тысяч листов архивных документов и изданий, включая материалы, которые не допускают полного раскрытия без риска повреждения.

«Многие издания личной библиотеки Чайковского содержат карандашные пометы и нотные наброски композитора, однако сегодня доступ к ним для исследователей ограничен. Оцифровка позволит это изменить, наша цель создать расширенный электронный фонд пользования архивными документами, открытый для специалистов и исследователей», — отметила главный хранитель фондов музея Татьяна Шаповалова.

Для решения этих задач был выбран планетарный сканер «ЭларСкан» А2-600Р, разработанный для оцифровки документов музейного и архивного хранения. Трансформируемая колыбель поддерживает плоский режим и V-режим с неполным раскрытием оригинала, что позволяет безопасно работать с переплетными изданиями, альбомами и рукописями. Возможность получать цифровые копии необходимого качества за один проход исключает повторное обращение к одним и тем же предметам — важная характеристика, когда речь идет о сохранности уникальных музейных материалов, отмечают в музее.