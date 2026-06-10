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«Пилар» начнет прогнозировать размещения на опорах

«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, разработала программное обеспечение с предиктивной моделью. Решение может подсказывать вероятные размещения клиентов на инфраструктуре компании и более точно планировать получаемый от аренды бюджет. Об этом CNews сообщил представитель T2.

Новая программа проведет комплексный анализ всех текущих размещений клиентов «Пилара» и позволит прогнозировать, какой оператор связи и с какой вероятностью разместится на АМС на горизонте нескольких лет. Ключевые факторы, влияющие на точность прогноза – текущее покрытие территории, плотность населения и расположение существующих объектов сети.

Технология будет использована для планирования новой строки. В предиктивную модель можно добавлять новые параметры и тем самым регулярно дообучать и совершенствовать технологию, чтобы повышать достоверность прогнозных данных.

Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара», сказал: «Теперь мы можем планировать новую стройку, основываясь не только на технических возможностях, доступе к электросетям и потребности в связи, но и на том, насколько быстро окупятся наши вложения. «Пилар» работает над автоматизацией очень многих вещей, и все разработки происходят in-house. Мы сами пишем код, обучаем модели и строим интеллектуальную архитектуру компании изнутри».

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