ОДК внедрила ИИ для контроля лопаток двигателя ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) начала промышленную эксплуатацию систем контроля качества лопаток авиационных двигателей, в том числе новейшего ПД-8, на базе искусственного интеллекта и машинного зрения. Программно-аппаратные комплексы «Точка контроля» автоматически выявляют мельчайшие отклонения, незаметные человеческому глазу, на шести типах полированных лопаток компрессоров. Внедрение ИИ повысит операционную эффективность и ускорит производственные процессы. Об этом CNews сообщили представители ОДК.

Автономные комплексы работают на предприятии «ОДК-Сатурн». «Точка контроля» объединяет роботизированную подачу деталей, системы машинного зрения и нейросетевые модели. Робот самостоятельно подает лопатку в зону осмотра, а камера сверхвысокого разрешения позволяет получить все необходимые изображения поверхностей. Далее бесконтактным способом на лопатку наносится разметка индикаций. Оборудование обнаруживает любые отклонения от нормы размером от 40 микрон, которые не видны невооруженному человеческому глазу. Результаты осмотра сохраняются для анализа и выявления причин повторяющихся несоответствий.

До автоматизации процесса каждую лопатку в ручном режиме осматривал специалист отдела технического контроля. Это не исключало влияние из-за человеческого фактора и тормозило производственные процессы при росте объемов выпуска продукции.

«На предварительном контроле лопаток мы переложили на искусственный интеллект самую трудоемкую часть. Итоги опытной эксплуатации подтвердили заявленные характеристики оборудования. Метрики точности и полноты для системы искусственного интеллекта достигли целевых значений и увеличиваются в процессе использования установки. Результат — рост пропускной способности участка и повышение операционной эффективности. Сегодня два роботизированных поста, встроенных в платформу на базе искусственного интеллекта «Точка контроля», уже работают на лопаточном производстве. Они обеспечивают предварительный контроль 6 типов лопаток газотурбинных двигателей. В планах — масштабирование решения на другие типы деталей и предприятия ОДК», — отметил директор по цифровой трансформации «ОДК-Сатурн» Евгений Алексеев.

Внедрение автоматизированной системы позволяет высвободить время высококвалифицированных контролеров, переориентируя их на более сложные задачи — контроль геометрии деталей двигателей, анализ технологических причин возникновения отклонений и верификацию нестандартных случаев. Это прямой вклад в операционную эффективность: перераспределение человеческих ресурсов с монотонной работы на интеллектуальную аналитику повышает скорость и качество производственного цикла.

Проект реализован при грантовой поддержке фонда «Сколково» в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика».

«Задача автоматического контроля микроскопических индикаций на криволинейных зеркальных поверхностях — одна из самых сложных для технологий машинного зрения в промышленности. Довести такое решение до промышленной эксплуатации, встроить в роботизированный комплекс — это действительно серьезный рубеж. Для компании «Точка зрения» проект стал важной вехой в развитии: мы подтвердили, что способны решать нетривиальные задачи для высокоточной промышленности. И самое главное — теперь у нас есть платформа, которую мы можем развивать, наращивать номенклатуру деталей, масштабировать на другие предприятия и постоянно улучшать качество работы системы искусственного интеллекта», — отметил генеральный директор компании «Точка зрения» Александр Ганин.