На российском рынке представлена беспроводная мышь Acer OMR501

На российском рынке представлена беспроводная мышь Acer OMR501. Эта компактная модель с бесшумными переключателями выполнена в симметричном корпусе весом 53 г. Питание от двух батареек ААА обеспечивает длительную автономность и бесперебойную работу благодаря простой замене питающих элементов. Важной особенностью внешнего вида мышей Acer OMR501 являются цветовые решения: классические черный и белый, а также трендовые фиолетовый и голубой. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Технические характеристики Acer OMR501 — интерфейс: Беспроводной 2.4 ГГц (USB-ресивер); разрешение сенсора: 800 / 1200 / 1600 DPI; вес: 53 г; размеры: 118 x 62 x 38 мм; питание: 2 x AAA (входят в комплект).Цвета: Белый, Черный, Голубой, Фиолетовый.

Пресс-служба Acer На российском рынке представлена беспроводная мышь Acer OMR501

Новая мышь Acer OMR501 уже поступила в розничных сетях и в онлайн‑магазинах на территории России по цене от 399 руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.