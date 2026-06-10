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МТС расширила покрытие LTE в крупнейших городах Ленинградской области

МТС запустила дополнительное телеком-оборудование во Всеволожском и Тихвинском районах Ленинградской области. Модернизация затронула административные центры, густонаселенные города 47 региона — Мурино, Кудрово и Тихвин. Обновления позволили разгрузить сеть LTE перед летними пиковыми нагрузками. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС нарастила LTE-мощности в крупнейших населенных пунктах — в спутниках Санкт-Петербурга и на юго-востоке Ленобласти. За год количество базовых станций в Мурино выросло на 10%, в Кудрово — на 9%, а в Тихвине — почти на 5%. Улучшения коснулись жилых кварталов и территорий для прогулок и отдыха.

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Технические работы позволили разгрузить существующую инфраструктуру 4G, расширить покрытие, увеличить емкость сети перед сезоном летних пиковых нагрузок, когда одновременно подключается большое число абонентов. Кроме того, жители и гости северо-западного региона могут пользоваться технологией VoLTE (voice over LTE) с быстрым дозвоном и чистым звуком. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках телефона.

«Мы поэтапно модернизируем сеть в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, ориентируясь на спрос жителей и гостей Северо-Запада. В этот раз фокус сместили на наиболее динамично растущие районы области: расширили покрытие 4G в густонаселенных городах с активной застройкой, где проживают сотни тысяч человек. Это логичное продолжение нашей стратегии — ранее, к летнему сезону, мы уже обеспечили гигабитные скорости и качественное покрытие в крупных жилых массивах в городе Мурино», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

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