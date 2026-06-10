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МТС: промышленность Чувашии внедряет технологии видеоаналитики

МТС проанализировала спрос на системы видеоаналитики и видеонаблюдения в Чувашской Республике. С начала 2026 г. спрос на решения вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый заметный рост продемонстрировали промышленные и производственные предприятия, которые используют видеонаблюдение и видеоаналитику для повышения безопасности, контроля производственных процессов и оптимизации работы.

На втором месте по количеству запросов — строительные компании, которые используют облачные системы с видеоаналитикой для мониторинга производственных процессов и оптимизации работы персонала. Кроме этого, рост спроса на видеоаналитику наблюдается в розничной торговле, что связано с усилением контроля за торговыми площадками.

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Умные решения с видеоаналитикой можно гибко настраивать и масштабировать в зависимости от потребностей конкретного бизнеса. Такие решения эффективно используются в различных сегментах для изучения поведения клиентов, мониторинга и оптимизации бизнес-процессов, реализации маркетинговых и управленческих задач, обеспечения безопасности и улучшения клиентского сервиса. Например, данные, полученные с камер, позволяют определять время наибольшей активности посетителей и рассчитать нагрузку на персонал.

«Всё больше предприятий в Чувашии стремятся к цифровой трансформации. В этом процессе видеоаналитика становится комплексным решением, закрывающим значительную часть потребностей бизнеса. Умная система видеоаналитики от МТС использует технологии искусственного интеллекта, компьютерного зрения и интернета вещей для анализа видеопотока в режиме реального времени и легко подстраивается под бизнес. Технологию можно без труда модернизировать, например, добавив функции распознавания лиц или автомобильных номеров. Эти интеллектуальные решения могут быть развернуты на любом предприятии и дополнены другими цифровыми сервисами, например, удобным облачным хранилищем для данных», — отметила директор МТС в Чувашии Нина Краснова.

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