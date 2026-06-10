«ЛокоТех» запустил пилотные проекты по автоматизации планирования ремонта локомотивов

Компания «ЛокоТех» ввела в опытную эксплуатацию информационные системы, которые позволят с высокой точностью планировать программу ремонта и ускорят сервисное обслуживание локомотивов за счет сокращения времени простоя в депо. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Автоматизированное рабочее место (АРМ) «Простои» и функционал «Автоматический расчет программы ремонта локомотивов» внедрены в основную для компании информационную систему «Сетевой график» на базе «1С». Модули были протестированы в течение первого квартала 2026 г. на отдельных предприятиях Западно-Сибирского, а также Свердловского филиалов «ЛокоТех-Сервиса». В июне АРМ «Простои» запущен в опытную эксплуатацию в депо Карасук, а проект по расчету программы ремонта начал работать во всех сервисных локомотивных депо Западно-Сибирского филиала: Карасук, Барнаул, Барабинск, Топки и Инская.

Решение о старте проектов было принято на выездном заседании рабочей группы, которое в течение трех дней проходило на базе сервисного локомотивного депо Москва-Сортировочная. В мероприятии приняли участие представители Московского и Западно-Сибирского филиалов «ЛокоТех-Сервиса», специалисты в области информационных технологий ТМХ и компании-разработчика программного обеспечения «ПИИТ». Эксперты провели тестирование нового функционала и дали практические рекомендации по работе с ним сотрудникам «ЛокоТех-Сервиса».

Точность графика ремонта локомотивов – один из ключевых показателей деятельности сервисной компании. Он отражен в коэффициенте готовности к эксплуатации (КГЭ), который рассчитывается из соотношения времени, которое локомотив пробыл в депо и в эксплуатации за календарный период. От выполнения КГЭ напрямую зависит финансовый результат работы «ЛокоТеха», поэтому сокращение простоев на сервисном обслуживании – одна из ключевых задач.

Задержка локомотива в депо, или перепростой, может быть обусловлена различными причинами и участниками ремонтного процесса. АРМ «Простои» определяет требования к порядку расследованию причин отклонений от нормативов, установленных заказчиком – дирекцией тяги РЖД. Также он определяет порядок отнесения ответственности за перепростой между заказчиком, и исполнителем – «ЛокоТехом», и далее – между функциональными блоками компании. Система позволит точно выявлять причины несоответствий, вырабатывать и внедрять в производственный процесс эффективные адресные мероприятия по их исправлению.

«АРМ «Простои» входит в пул цифровых проектов, которые компания реализует с целью повышение производственной и операционной эффективности. Модулем смогут пользоваться все сотрудники компании, занятые в процедуре расследования причин перепростоев: инженеры производственно-диспетчерских отделов, начальники депо, ответственные сотрудники по функциональным направлениям - производство, снабжение, кадры, качество, инфраструктура, эксплуатация в периметре филиалов «ЛокоТех-Сервис» и управляющей компании «ЛокоТех». Ожидаемый срок внедрения системы в промышленную эксплуатацию на всей сети – второе полугодие 2026 г.», – сказал управляющий директор по внедрению изменений и архитектуре данных «ЛокоТеха» Николай Кравчук.

Планирование ремонта – сложный процесс, обусловленный разнообразием серий обслуживаемого тягового подвижного состава. Каждый филиал ежегодно обслуживает тысячи секций локомотивов, у каждой серии свои требования к срокам прохождения техобслуживания и ремонта в зависимости от пробега и прочих условий. В настоящее время планирование графика происходит с большой долей ручного труда.

«Модуль автоматизированного планирования программы ремонта построен на основе алгоритма, выработанного Западно-Сибирского филиалом. Его цель – исключение влияния человеческого фактора и риска ошибок при формировании программы ремонта локомотивов и в основывающемся на ней расчете потребности ресурсов: линейного оборудования, материалов повторного использования, товарно-материальных ценностей, продукции собственного производства, кадров. В ходе опытной эксплуатации мы будем продолжать собирать статистику и адаптировать программу к нашим нуждам на производстве», – сказал первый заместитель директора Западно-Сибирского филиала Артем Судаков.

Модуль автоматически рассчитывает, когда подходит срок ремонта каждой машины. Он позволяет определить пономерной список локомотивов, которые поступят на ремонт в ближайший месяц, распределить их по соответствующим местам ремонта и в автоматизированном режиме сформировать проект программы ремонта локомотивов, который будет направлен на утверждение в дирекцию тяги. В настоящее время система позволяет планировать программу на месяц, в дальнейшем – на квартал и на год. При положительных результатах она будет запущена в опытную эксплуатацию во всех депо «ЛокоТех-Сервиса», а далее – переведена в промышленную эксплуатацию.

Также в рамках пула ключевых проектов, направленных на повышение эффективности работы предприятий, ведется разработка интерактивного дашборда, который позволит проводить автоматическую оценку обеспеченности трудовыми и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения программы ремонта локомотивов.