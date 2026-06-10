«Комус» управляет 25-летней историей данных с помощью Arenadata Catalog

Российская торговая компания, работающая в сегменте B2B-товаров, «Комус» завершила первый этап внедрения Arenadata Catalog (ADC), системы управления корпоративными данными и инструмента для внедрения практик Data Governance, и создала единый каталог данных корпоративной аналитической платформы. Проект был реализован при участии экспертов компании Sapiens solutions. В результате удалось систематизировать 25-летнюю историю хранилища данных и отчетности, обеспечив прозрачность и контролируемость данных для более чем 100 аналитиков «Комуса». Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

«Комус» столкнулся с фрагментарностью аналитики: команды из департаментов логистики, финансов и розничных продаж самостоятельно готовили отчеты на основе 800 централизованных витрин. В хранилище скопилось множество таблиц с тысячами показателей, а сами витрины регулярно эволюционировали в ответ на изменения потребностей бизнеса. Чтобы унифицировать описания объектов данных и поддерживать в актуальном состоянии структуру связей между витринами, отчетами, терминами и показателями, понадобилось специализированное решение.

«Нам было важно не просто переупаковать старые отчеты в новую систему, а найти решение, позволяющее развивать инфраструктуру данных постепенно и предсказуемо», — сказал Павел Мартынов, руководитель службы развития аналитических решений компании «Комус».

После всестороннего анализа предлагаемых на рынке решений в 2025 г. «Комус» выбрал Arenadata Catalog.

Реализация проекта дала возможность собрать из скопившейся информации единую карту данных: все витрины, таблицы, представления, отчеты и процедуры теперь отражаются в одном централизованном каталоге. Сейчас 99% метаданных в каталоге собирается автоматически из ряда систем-источников, включая СУБД Arenadata DB (ADB), а ручной ввод оставлен минимальным, что снизило нагрузку на аналитические и ИТ-команды и исключило риск «морального устаревания» описаний.

«Мы перестали объяснять, где что лежит, по памяти и в чатах. Теперь у нас есть единая точка правды, к которой можно быстро перенаправить любого сотрудника», — сказал Павел Мартынов.

Вместе с командой «Комуса» эксперты Sapiens solutions разработали интеграционные решения, которые позволили автоматизировать сбор метаданных и формирование Data Lineage (отслеживание происхождения данных от систем-источников до конечных отчетов). В рамках проекта были созданы специальные инструменты, которые обеспечили стабильную выгрузку описаний из сложных аналитических систем, таких как Business Objects, и связали их с физическими источниками данных. Благодаря этому удалось избежать ручного труда и быстро наполнить Arenadata Catalog.

«Большой опыт взаимодействия с «Комус» и глубокая экспертиза по используемым заказчиком программным продуктам позволили нам предложить нестандартные подходы для каталогизации и „опрозрачиванию“ дата-активов в условиях отсутствия стандартных коннекторов. В рамках проекта мы апробировали несколько новых решений: например, реализовали автоматическое формирование глоссария на основе метаданных юниверсов Business Objects, коллеги из «Комус» использовали LLM для определения Data Lineage по текстам процедур загрузки. В результате в короткие сроки нам удалось создать надежную систему, которая станет основой для управления данными. Это результат совместных усилий с командой Комус, а также наличия поддержки отечественного поставщика программного обеспечения», — сказал директор проектов Sapiens solutions Александр Стулов.

«Сейчас любой запрос «откуда берется этот показатель?» начинается с просмотра карты данных в Arenadata Catalog, а не с рассылки десятков писем и сообщений», — сказал Павел Мартынов.

Для ИТ-подразделения каталог стал автоматизированной системой документирования: изменения в витринах и отчетах отслеживаются по git-репозиториям, а недельные сводки с активными ссылками в Arenadata Catalog позволяют бизнесу быстро разобраться, что именно изменилось и как это повлияет на его отчетность.

«Внедрение Arenadata Catalog в «Комусе» демонстрирует, как крупные российские ритейлеры переводят работу с данными из „цифрового хаоса“ в режим управляемых дата-активов, где доступность, актуальность и прозрачность метаданных становятся основой ежедневных бизнес-решений», — сказал Максим Власюк, директор по работе с корпоративным сектором группы Arenadata.

«Комус» планирует расширить возможности каталога в сторону качественных и бизнес-ориентированных функций: развитие бизнес-глоссария и более детальное описание показателей; усиление механизмов контроля качества данных; автоматическое генерирование функциональных спецификаций для витрин и процедур загрузки на основе метаданных.

«На следующем этапе мы будем смещать фокус с технического описания в сторону более понятного бизнес-уровня: чтобы владелец показателя или директор мог быстро понять, откуда поступают данные, насколько они стабильны и что именно влияет на их изменения», — сказал Павел Мартынов.