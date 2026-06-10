Компания ЭЦР и НИЯУ МИФИ подписали соглашение о стратегическом партнерстве вовлечении студентов в реальные ИИ-проекты

Компания «Экосистемные цифровые решения» (ЭЦР) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ подписан в Москве и определяет два ключевых направления сотрудничества: развитие и реализацию прорывных научных исследований и разработок, а также подготовку специалистов в рамках образовательных программ НИЯУ МИФИ. Об этом CNews сообщили представители НИЯУ МИФИ.

В части научно-технического взаимодействия соглашение предусматривает участие в совместных исследованиях, коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности, разработку практических ИИ-кейсов и проведение студенческих хакатонов.

Сегодня в проектах ЭЦР уже работают более 15 студентов НИЯУ МИФИ. Часть из них последовательно переходит из проекта в проект, приобретая опыт на разных направлениях. Компания ведет семь проектов в области ИИ, среди которых: российская платформа РуПлексити (внешняя ссылка)для работы с ИИ-моделями и построения агентных систем под задачи пользователя, платформа для поиска работы «Работус» и образовательная платформа нового поколения «Кампус». Значительная часть проектов была сформирована с учетом идей и запросов самих студентов, а это редкая практика для российского ИТ-рынка. Для ряда продуктов уже запущена стадия тестирования с участием студенческих команд и профессионалов из сферы.

Совместные образовательные программы реализуются на базе «Высшей школы кадрового резерва» при участии специалистов НИЯУ МИФИ. Программы сочетают академическую базу с прикладными задачами, которые студенты решают в рамках реальных коммерческих проектов ЭЦР.

Роман Душкин, профессор МНИИПУ, старший преподаватель кафедры 22 «Кибернетика» Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ, руководитель образовательной программы: «Партнерство с компанией «Экосистемные цифровые решения» дает студентам то, чего не может дать аудитория: живую инженерную задачу, реального заказчика и ответственность за результат. Именно так формируется настоящий архитектор ИИ-систем».

Владимир Подопригора, кандидат экономических наук, заведующий научной лабораторией «Цифровые технологии тарифного регулирования» доцент кафедры политического анализа и социально психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, советник генерального директора ООО «ЭЦР»: «Студенты — это не просто ресурс, это соавторы наших продуктов. Мы планируем расширять присутствие молодых специалистов в проектах и готовы принять значительно больше участников из МИФИ».

ЭЦР планирует планомерно увеличивать число студентов в своих командах. В приоритете вовлечение в новые ИИ-проекты, которые будут формироваться с учетом актуальных запросов рынка и студенческих инициатив. Соглашение с НИЯУ МИФИ закрепляет системный подход компании к кадровой политике: выращивать специалистов внутри экосистемы, а не искать их на открытом рынке.